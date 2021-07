Fabiola Campillai confirmó que Lista del Pueblo le propuso ser candidata a senadora

Fabiola Campillai confirmó la tarde de este lunes 26 que ella postulará para ser senadora por la Región Metropolitana con el apoyo de la Lista del Pueblo (LDP). La trabajadora de San Bernardo que perdió la vista a causa de un disparo de Carabineros, dijo que no la apoya “ningún partido”.

En una entrevista con 24 Horas, Fabiola Campillai explicó que la idea no fue de ella. “Nace de la Lista del Pueblo. Vinieron a proponerme esto. También me dijeron que era un poco para la justicia, no tan solo para mí (…) la justicia es para mí y todas las personas que han sido dañadas por carabineros”, señaló la mujer que fue atacada en noviembre de 2019 por un piquete policial.

Fabiola Campillai dijo también que su motivación personal para tomar esta decisión es “la justicia, y poder legislar para la gente del pueblo. No para unos pocos y que se acabe esta jerarquía que hay en el país. Queremos leyes que nos ayuden y que vayan en apoyo de todo el pueblo”, dijo. Campillai todavía espera que el capitán de Carabineros que le disparó sea enjuiciado.

Además, la mujer de 36 años dijo que es una opción independiente. “Ningún partido político, ningún color político me representa”, añadió y dijo que llegar al Congreso “sería un salto bien grande. Pasar de ser madre, esposa, de trabajo, pasar a querer cambiar todo es un paso muy grande”.

Por eso, dijo que tiene contempladas “clases de política, de todo y en muy poco tiempo voy a tener que aprender a usar mi notebook y prepararme para lo que viene”. Respecto a la recolección de firmas, dijo que “estamos pidiendo ahora para que la gente nos ayude y la Lista del Pueblo también nos ayudará”. Su campaña será “Justicia Ahora”.