Ossandón: juzgado de Puente Alto pidió restituir derechos políticos a senador RN

El Juzgado de Garantía de Puente Alto resolvió este lunes solicitarle al Servel levantar la suspensión de los derechos políticos del senador RN Manuel José Ossandón. El parlamentario enfrenta cargos como autor del presunto delito reiterado de tráfico de influencias. Se trata de una investigación que surgió de una denuncia de la Municipalidad de Pirque.

Según informo el sitio web del Poder Judicial, en una audiencia de cautela de garantías, el juez Cristián Villegas acogió la solicitud de la defensa del senador. Ossandón reclamó porque no tiene una condena y pese a ello no puede votar o ser candidato. No pudo votar en las elecciones primarias de hace dos semanas.

En abril, la Corte de San Miguel rechazó la solicitud de desafuero al senador, que presentó el Ministerio Público. En dicha ocasión el tribunal concluyó que los antecedentes no satisfacían la calificación jurídica del tipo penal esgrimido. Además, encontró que los elementos no eran suficientes para acreditar la existencia de los hechos investigados.

Durante la tarde de este lunes, Ossandón se declaró tranquilo con la resolución. “Me tranquiliza que se haya zanjado esta controversia legal. En las elecciones primarias pasadas me quitó mi derecho ciudadano a votar. Se estableció que en la próximas elecciones tengo derecho a votar y a ser elegido si la gente vota por mí”, dijo el senador en declaraciones que publicó Infogate.