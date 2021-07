Rodrigo Logan y nueva denuncia: mujer dice que le pagó $700 mil y no lo vio más

Rodrigo Logan no sólo enfrentó este martes 27 el caso donde se lo acusó por cobrar una indemnización millonaria. También una exclienta dijo que le pagó $700 mil por hacer una gestión en su favor y que luego no lo vio nunca más. Cuando la afectada contrató a otro abogado, el plazo para obtener un beneficio fiscal había vencido.

Según publicó La Red, una exfuncionaria de salud de Valparaíso pagó $700 mil pesos a Rodrigo Logan, actual constituyente por el distrito 9. Su fin era que le ayudara a cobrar el Bono al Incentivo del Retiro de la Salud. Logan habría firmado el contrato y nunca le contestó el teléfono. Tras cuatro meses, él mandó a otros a hacer el trámite, pero le dijeron estar fuera de plazo.

La exfuncionaria de la Salud de Valparaíso firmó un contrato con el abogado Rodrigo Logan para que la representara en una demanda en que solicitaba el derecho de propiedad del Bono al incentivo del retiro. Logan le habría dicho que se podía cobrar hasta 2024. Le dijo que era un recurso ganable y ella juntó el dinero para pagar, en cuotas mensuales.

“Yo elegí al señor Logan porque salía en la tele y me daba confianza, pensé que era serio. Pero nunca me fue posible hablar con él y más encima no tengo certeza de que mi trabajo haya sido realizado”, dijo. “Él se fue a trabajar como constituyente y dejó abogados haciendo el trabajo. Dijeron que había expirado el plazo de reclamación, el 27 de abril”, añadió.

Rodrigo Logan se defiende

Según publicó La Red, Rodrigo Logan dijo que “aquí hay tres elementos que confluyen y dan una solución mala. La señora va a decir que se siente engañada porque pagó por algo y no lo hice y eso me hace ver pésimo. En el estudio se señala que se hizo el trabajo y que se le avisó a la señora que corría el riesgo, de ganar o perder. Lo segundo, que no le contesté y efectivamente, le contestó el estudio, que es lo que hacemos. El argumento de que nadie le avisó nada es falso. Desde el punto de vista comercial el trabajo está hecho”.

Logan añadió que “le vamos a tener que devolver la plata. No tengo la intención de quedarme con la plata de nadie. Pero aunque podría quedarme con mis honorarios, se lo voy a devolver. Que se comunique y se le devolverá la plata”, concluyó.