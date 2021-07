Tere Marinovic quería controlar cuánto gasta en almuerzo Jaime Bassa pero le pararon el carro

Tere Marinovic, la convencional electa en cupo del Partido Republicano, tuvo la tarde de este martes un nuevo exabrupto en el hemiciclo de la Convención. Quería saber si era verdad que la mesa se había gastado más de un millón de pesos en almuerzos y si el vicepresidente Jaime Bassa pidió una van para ir de un lugar a otro.

La intervención de Tere Marinovic ocurrió en un espacio denominado Temas Emergentes, realizado al final de la sesión matutina de la convención de este día martes. Ella atribuyó la información de sus preguntas a “El Mercurio”, diario en el cual dijo que no confía “plenamente”. ¿Qué pensará después de lo que le respondió Jaime Bassa?

El vicepresidente le dijo tres cosas. Que con suerte almuerza, a veces una ensalada, que las licitaciones que les dejó el Gobierno de Sebastián Piñera las cortaron y que le llama la atención que justo ahora se ponga a preguntar sobre eso cuando esos convenios que hizo el Gobierno se terminaron.

El diálogo

Tere Marinovic: “No confío plenamente en “El Mercurio” como medio de prensa. Por eso me gustaría que la mesa respondiera algunas preguntas a propósito de una nota que apareció en ese diario el fin de semana. Señora presidenta, señor vicepresidente. Las preguntas van para ustedes. Me gustaría saber si es efectivo que la mesa en conjunto con diez convencionales realizó un gasto de $1.386.000 en almuerzos, servicios de alimentación, aparte de los que recibimos todo el resto. Si lo es, me gustaría saber por qué se realizó ese gasto extra y quiénes son los diez convencionales favorecidos con el privilegio”.

A eso añadió que “me gustaría también confirmar si es efectivo que la mesa pidió una van personal para que el vicepresidente se traslade y si lo es, me gustaría saber qué razón ve la mesa para pedir algo como esto. Y por último, me gustaría decir a propósito de varias intervenciones que escuché en la mañana, que las condiciones en que trabajamos no me parecen precarias. Estamos en un palacio, tenemos preciosos jardines. Podrían ser mejores si Yasna Provoste no tuviera tomado el edificio vacío del Senado. Pero no diría que son precarias”.

Tere Marinovic logra su respuesta

Y esto fue lo que le respondió el vicepresidente, interrumpiendo al secretario, que estaba por darle la palabra a otro convencional.

Jaime Bassa: “Como he sido interpelado, usaré mi derecho a réplica. Las condiciones presupuestarias en las cuales estamos actualmente responden a la extensión de los convenios que firmó el Gobierno antes del 4 de julio. Esos convenios, esas licitaciones, contemplaban una serie de distintos servicios, de distintas características. Nosotros no los conocíamos. En cuanto supimos esas condiciones, los cortamos. Pero no es verdad que yo haya solicitado una van privada. Eso no es verdad. No es verdad que hayamos gastado $1.600.000 en almuerzos. Porque casi no almorzamos y con suerte llega una ensalada. Y no hay 10 constituyentes privilegiados con presupuestos especiales. A mí me llama la atención que justo cuando la mesa decidió suspender estas licitaciones haya salido la noticia en la prensa. Pero no es verdad”.