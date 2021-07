Cathy Barriga y denuncia por los test rápidos vencidos: “Estoy asqueada”

Cathy Barriga, la exalcaldesa de Maipú, ocupó la noche de esta martes 27 sus redes sociales para desmentir una denuncia del concejal Bladymir Muñoz en su contra. Se trata de los test rápidos para detectar el covid que el concejal encontró en una bodega municipal y que vencieron en octubre del año pasado. También habló de fondos covid que se destinaron a otros objetivos.

En una respuesta que puso en sus stories de Instagram, la psicóloga Cathy Barriga señaló que “es realmente impresentable. Ya es vergonzoso. Yo tengo que estar aclarando las mentiras. Me llaman los medios por cosas que publican de la administración nueva. Administración, porque no he visto la gestión. Y se trata de los test rápidos: todos los vecinos vieron el despliegue y el reconocimiento que tuvimos, porque fuimos líderes en trazabilidad. Líderes en testeo y vacunación desde el primer día”.

Y Cathy Barriga explicó que estos test rápidos “no fueron comprados con recursos municipales. Fue una donación que hizo el subsecretario (de Salud) y que fue súper bien recibida. Fueron 60 mil. No se compraron con recursos del municipio. Y con estos 60 mil test hicimos un despliegue por barrios y por la comuna. Los test vencían en un mes. En tiempo récord hicimos 40 mil. Entonces a eso responde lo que este señor busca respuesta”, dijo.

Cathy Barriga advierte

También declaró que “estoy asqueada, la verdad. Por favor, yo le pido… Y sé que la gente se está dando cuenta. Por el lenguaje, como habla. Ese lenguaje que está tan lleno de odio y de destrucción. ‘Abandono. Irregularidad’. Acabo de escuchar en las noticias que hablaban de un municipio quebrado. Yo no sé si sentirán que no tienen las capacidades de desarrollar cosas o se están poniendo el parche antes de la herida. O quieren hacer daño gratuito”.

Entonces, la exalcaldesa lo contrastó con lo que dijo fue su caso cuando recién asumió. “Yo recuerdo perfectamente cuando asumí que llegué con toda la energía. Y habiendo asumido en un escenario bastante complicado, yo nunca di problemas a los vecinos. Siempre me las arreglé para que ellos tuvieran todo. Siempre hay gente que se queja por todo. Una cosa es quejarse y la otra es inventar. Encuentro rarísimo que gente joven, que se supone que viene con energía, hable de esa manera”.

Cathy Barriga también dijo que “lo lamentable de todo esto es que sale una nueva mentira y tengo que salir yo a hablar. No porque yo quiera. Yo si tuviese que aclarar tantas cosas, no se puede. Es porque los medios empiezan a llamar. Me mandan las redes sociales. Y ya de nuevo… Es agotador. Si ocuparan esa energía en trabajar pucha que sería distinto. Yo tuve una oportunidad muy linda de hacer trabajo social. Ahora lo único que han hecho en un mes es terminar con el Departamento de Urgencia Social. Que era único en el país. Yo lo hice desde el CORE porque me di cuenta de que no había rapidez en los accidentes, los incendios: lo cerraron”.