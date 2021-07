Fabiola Campillai e ignorancia de Rojo Edwards: “Me parece insólito que él no sepa de mí”

Fabiola Campillai dijo la noche de este martes 27 que le parece insólito que el derrotado candidato a gobernador Rojo Edwards diga que no conoce su caso. La mujer que perdió la vista por un ataque con una bomba lacrimógena que perpetró un carabinero en 2019, señaló que ella creía que todo Chile sabía de su caso.

En una entrevista con Mentiras Verdaderas de La Red, Fabiola Campillai habló de su candidatura como senadora por la Región Metropolitana por la Lista del Pueblo. Pero también el periodista Eduardo Fuentes le presentó un extracto de lo que dijo Rojo Edwards, candidato del Partido Republicano, sobre su caso, que no lo conocía. “¿Qué le podrías decir a él, respecto del caso que te tocó vivir y que él no conocía?”, le pregunto Fuentes.

Y Fabiola Campillai dijo: “Soy madre, pertenecía a la brigada de emergencias Carozzi, también jugaba a la pelota. Hacía bingos, trabajaba para la gente. Fui dirigenta vecinal. Teníamos un grupo de apoyo. Toda mi vida se ve truncada en el momento en que este hombre disparó. De ahí hacía adelante mi vida no volvió a ser igual. Es muy difícil estar en mi lugar. Y me parece insólito que él no sepa de mí. Yo creo que todo Chile ha visto mi caso, mi caso de injusticia, que todavía no podemos lograr hacer un juicio para este hombre que me disparó, que me dañó mi vida para siempre. Me parece muy extraño que él no lo sepa”, dijo.

Fabiola Campillai necesita más de 13 mil firmas para ratificar su candidatura al Senado ante el Servel. Para eso existe dentro del Servel una página que se llama patrocionantes.servel.cl. Ahí se puede apoyar su candidatura como independiente.

Fabiola Campillai e INDH

Durante la entrevista, ella también dijo que Sergio Micco debería abandonar la dirección del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Apoyó por eso la toma que actualmente tiene la sede central de la institución. “Yo apoyo a los jóvenes que están ahí, a las familias de los presos políticos. Porque sé que a ellos se les están vulnerando sus derechos tal cual como nos pasa a nosotros. Ellos están siendo golpeados, no están bien dentro de las cárceles”, dijo.

Ahora en Mentiras Verdaderas nuestra precandidata a senadora Fabiola Campillai.#ElPuebloAlParlamento#SenadoraCampillaiMV pic.twitter.com/f4h5KKfTmg — La Lista del Pueblo (@LaListaPueblo) July 28, 2021

Además, sostuvo que “hay cientos de jóvenes que siguen ahí y no han hecho nada por ellos. El INDH debiera ayudar, debiera estar con estos jóvenes que están presos. Se les están vulnerando sus derechos. Mi relación con el INDH es que son parte de una querella. La verdad que si él no está haciendo su trabajo como hasta ahora, que bajó claramente las víctimas de trauma a menos de la mitad, porque sabemos que son más de 400 y reconocen alrededor de 170, él no ha hecho bien su trabajo. No ha ayudado a los presos políticos. Yo creo que el señor Micco debiera entregar su cargo. No debiera estar ahí”.