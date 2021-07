RN y advertencia de Sichel por cuarto retiro: “Se pasó, derechamente, ocho pueblos”

Diversas reacciones al interior de Renovación Nacional generaron los dichos del candidato presidencial de Chile Vamos, Sebastián Sichel, sobre que estará vigilando qué parlamentarios apoyarán o no el proyecto para un cuarto retiro de los fondos de pensiones.

“Voy a hacer el esfuerzo mayor para ayudar a ordenar a los parlamentarios y también voy a estar mirando quiénes apoyan o no apoyan esto para después cuando pidan apoyos de vuelta en las campañas”, dijo el abanderado oficialista esta mañana, en diálogo con Radio Infinita.

Ante ello, el diputado Eduardo Durán manifestó en su cuenta de Twitter que “me gusta el Sebastián Sichel que defiende la libertad y no el que vigila lo que hacemos en cada votación. Los parlamentarios tenemos una soberanía que nos da la gente. El cuarto retiro es un tema que votaremos en conciencia sin presiones”.

Me gusta el @sebastiansichel que defiende la libertad y no el que vigila lo que hacemos en cada votación.



Los parlamentarios tenemos una soberanía que nos da la gente.



El cuarto retiro es un tema que votaremos en conciencia sin presiones pic.twitter.com/kBhLpYBYRs — Diputado Eduardo Durán (@EdoDuran) July 28, 2021

En tanto, Miguel Mellado comentó que “parece que (Sichel) no descansó muy bien en sus vacaciones, porque partir toreando a los parlamentarios de Chile Vamos en ese tono, no me parece bien. Yo le pediría que baje dos cambios, se pasó tres estaciones”.

Además, advirtió que “la verdad es que quiero que nos llevemos bien con nuestro candidato que salió ganador de una primaria, yo espero que el trato sea distinto, lo llamo a sacar esa cuña de su forma de expresarse, porque nosotros somos elegidos democráticamente por la gente, nos debemos a las personas más que a un candidato presidencial que esté mirando cómo votamos para que él pueda apoyarnos o no. No sé si vamos pedir su apoyo en una foto no, pero sí queda claro que somos libres de votar un proyecto de ley en su mérito y no tenemos por qué sentirnos presionados por un candidato presidencial”, sostuvo desde el Congreso.

Como impulsor de uno de los proyectos de un cuarto retiro, Jorge Durán, en tanto, sostuvo que “las primarias ya pasaron y espero que no sigan todavía las rivalidades o rencillas que se podrían haber dado en un contexto de primarias. El ganador de las primarias es Sebastián Sichel, el cual aceptamos que es el candidato presidencial, y efectivamente él tiene todo el derecho a manifestar su opinión”.

“En política no hay una verdad absoluta, yo soy autor del cuarto retiro y del 100% de estos retiros de ahorro previsional, y lo que he pedido es que se inicie su discusión porque va a ayudar. Primero, va a apurar la reforma de pensiones, segundo, a dilucidar cómo el Gobierno va a llegar con ayuda en los últimos tres meses de este año, pero, sobre todo, transparentar un problema de fondo, que este debate y discusión ayuda a hacer una política de cara a la ciudadanía”, indicó.

Asimismo, adelantó que “estoy dispuesto a dialogar con el candidato presidencial Sebastián Sichel a través de fundamentos, de una seria discusión con argumentos. Lo que no puede pasar es amenazar a los candidatos porque acá quienes estamos en política, estamos por convicción, de valores, y la capacidad de plantear sus argumentos lo encuentro muy sincero y se respetan. Espero tener una conversación”.

En esa línea, Camilo Morán añadió que “respecto al centro de esta discusión, creo que es realmente vergonzoso que a estas alturas estemos hablando de un cuarto retiro o de un retiro total de las pensiones de los chilenos, cuando el centro de esta discusión debería estar en que no hemos sido capaces de hacer una reforma real al sistema de pensiones y fortalecer el IFE Universal que nos costó tanto sacar adelante”.

Sin embargo, expuso que “creo que el candidato de Chile Vamos, Sebastián Sichel, que es nuestro candidato que legítimamente ganó las primarias, se equivoca no en el diagnóstico, sino que en el tono. Desde el tono de las amenazas nunca va a ser el camino correcto y muy por el contrario, la situación en que está hoy día Chile Vamos, necesita un tono de unidad, cohesión y coordinación entre los distintos actores”.

“Creo que el candidato se pasó, derechamente, ocho pueblos porque desde las amenazas nunca van a ser un buen consejero y menos en las circunstancias que estamos viviendo. Hoy día Chile Vamos debería estar preocupado de sumar, no de restar y creo que el tono del candidato no es el correcto. Lo invito a enmendar su camino”, agregó.

Finalmente, y aunque por el contrario, su par y compañero de partido, Sebastián Torrealba, intentó desdramatizar las declaraciones del exministro de Desarrollo Social, asegurando que desde el conglomerado deben dejarlo “volar”.

“La verdad es que yo lo he dicho siempre y aquí a Sebastián Sichel que es nuestro representante hay que dejarlo volar, hay que dejarlo proponer muchísimas cosas. Hoy día yo creo que los partidos tenemos que acompañar a Sebastián en esta campaña, apoyarlo y hacer todo lo necesarios para juntar voluntades de centro, independientes para que se sumen a un proyecto reformista, moderno, que están pensando en el futuro de nuestro país y también el rol nuestro es proponer ideas a ese programa”, detalló.

“Hoy día acá en el Congreso tenemos que tener todos claro de que lo importante es continuar con el Ingreso familiar de emergencia, también con la idea de un ingreso laboral de emergencia, que nos permita echar andar los motores y entender que el populismo previsional no puede ser parte de nuestra agenda”, cerró Torrealba.