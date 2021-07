Diputados UDI dan espaldarazo a Sichel por cuarto retiro

Los diputados Jorge Alessandri y Cristián Labbé (UDI) respaldaron al ganador de la primaria de Chile Vamos, Sebastián Sichel, por sus dichos respecto al cuarto retiro al 10% de las AFP.

En diálogo con Radio Infinita, el candidato independiente dijo que estará vigilando qué parlamentarios apoyarán o no el proyecto para un cuarto retiro de los fondos de pensiones: “Voy a hacer el esfuerzo mayor para ayudar a ordenar a los parlamentarios y también voy a estar mirando quiénes apoyan o no apoyan esto para después cuando pidan apoyos de vuelta en las campañas”.

Al respecto, Alessandri señaló que “estamos conociendo un poco el estilo Sichel y quizás si lo comparara con otros jefes de coalición que hemos tenido y que nada decían; me gusta más este estilo de frente donde dice que es una mala política pública, pone la pelota al piso y dice evidentemente que él tiene algo que ver con estos parlamentarios de Chile Vamos y que aspira construir desde estos parlamentarios de Chile Vamos una mayoría para Chile”.

De todas formas, el parlamentario respaldó su proyecto para que las personas puedan realizar un retiro al 100% de los fondos previsionales: “Siempre para un diputado es importante que el candidato de su coalición lo tenga anotado. Ahí verá si esa anotación está en el corazón o en la libreta de la lista negra. Yo aspiro estar anotado en el corazón de los chilenos y también del candidato Sichel entendiendo que la propuesta del 100% es para salvar los ahorros de los chileno”.

“Si usted le pregunta a Sebastián Sichel qué prefiere?: que un político arrebate los ahorros de los chilenos y les haga ‘topón para adentro’ o que los chilenos puedan salvar esos dineros y moverlos a un bolsillo más seguro. Estoy seguro que Sichel me anotaría en la lista buena y no en la lista negra”, añadió.

Por su parte, Labbé indicó que “quien se ganó el derecho de liderar Chile Vamos es Sebastián Sichel, es el candidato presidencial del bloque, pero ahora en la forma y en el fondo hay que tener cuidado. Él puede observar lo que hacen los parlamentarios de su sector por el bien de Chile, aunque el cuarto retiro tiene otro matiz, ya que no es necesario dado que está el IFE que es robusto para enfrentar la pandemia, por lo tanto, no me molestan sus declaraciones y espero que trabajemos en equipo”.