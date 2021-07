Mujer denuncia presuntas irregularidades en despido de casa de diputado Cruz-Coke

Una mujer que trabajaba en la casa del matrimonio compuesto por el diputado Evópoli Luciano Cruz-Coke y la gestora cultural Javiera García-Huidobro denunció presuntas irregularidades en su despido. La mujer quedó sin empleo en 2020, porque según ella se negó a ir a trabajar debido a Santiago se encontraba en cuarentena.

Según publicó Chilevisión Noticias, Ana Mendoza dijo que “yo encuentro que ella debe pagarme. Es una sinvergüenzura del porte de un buque. Me da mucha lata por don Luciano, al que escucho en la televisión. Es una persona correcta, pero encuentro que por qué hicieron esto conmigo”, se quejó la mujer.

Ella contó al noticiario que empezó a trabajar en 2017 como asesora del hogar del diputado Cruz-Coke y su esposa. Asegura que dejó de ir a trabajar ya que su empleadora se contagió de covid en marzo de 2020. Luego se impuso una cuarentena en Santiago. Pero aseguró que recibió constantes solicitudes para que volviera a trabajar en forma presencial, aun cuando las normas lo impedían.

“No se podía salir. Tenía miedo de infectarme y simplemente de morir. No fui y ella me empezó a acosar por teléfono: que tenía que ir, que eran mentiras. Y yo le dije ‘señora no puedo ir. Fui a Carabineros y dijeron que no’. Y ella me decía ‘no, son mentiras, diga que la página está colapsada’. Fue un acoso durante los cinco meses que duró la pandemia”.

Mujer en el regreso

Volvió a trabajar en junio pero después recibió la carta de despido. Decidió iniciar una demanda en que se detallan posibles incumplimientos de la esposa del diputado: vacaciones impagas, remuneraciones pendientes, retraso en pago de cotizaciones, no entrega de liquidaciones, incumplimiento de hora de colación, despido injustificado y la no entrega del finiquito.

Debido a que por varios meses no tuvo ingresos, ocupó el 10% de su AFP. “Mi pregunta es por qué si don Luciano se opuso al retiro de 10%, por qué tuve que sacar mi plata, si estaba trabajando en su casa, con un contrato vigente. Nunca me dieron una liquidación de sueldo”, señaló la mujer. A eso añadió que la falta de un finiquito y de las liquidaciones de sueldo le impidieron postular a los beneficios del Gobierno por la pandemia.

Según publicó Chilevisión Noticias, la abogada de García-Huidobro dijo que la causa está en la justicia y no era oportuno referirse a ella cuando, porque el jueves hay una audiencia de conciliación. El contrato es con la esposa de Cruz-Coke.