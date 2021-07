Marcela Cubillos defendió a excomandante Arancibia ante cuestionamientos en comisión de Derechos Humanos

Marcela Cubillos, constituyente de derecha por el distrito 11, manifestó este viernes 30 su molestia por los cuestionamientos que recibió su colega Jorge Arancibia en la comisión de Derechos Humanos. Arancibia recibió críticas no sólo porque fue comandante en jefe de la Armada y antes edecán de Augusto Pinochet, sino porque firmó una carta en 2019 donde la defendió. Esto molesta algunos constituyentes de la comisión y a organizaciones de derechos humanos.

En su cuenta de Twitter Marcela Cubillos escribió que “el intento de censura a @arancibialmte es inaceptable e ilegítima. Ejerció como senador democráticamente elegido. Fue embajador representando a Chile en el extranjero. Y hoy es convencional por voluntad popular. Sí “voluntad popular”, dijo la exministra de Medio Ambiente y Educación de Piñera.

El intento de censura a @arancibialmte es inaceptable e ilegítima. Ejerció como senador democráticamente elegido, fue embajador representando a Chile en el extranjero, y hoy es convencional por voluntad popular. Sí “voluntad popular”. — Marcela Cubillos Sigall (@mcubillossigall) July 30, 2021

Jorge Arancibia resultó electo en el distrito 7, en Valparaíso. La misma zona por donde fue senador de la UDI.

La constituyente de Revolución Democrática Giovanna Roa le enrostró durante la sesión de este viernes de la comisión de Derechos Humanos las cosas por las cuales su presencia es cuestionable.

“Convencional Arancibia”, le dijo, “acá sí hay razones concretas. No es un discurso. Yo le quería recordar que usted en 2019 firmó un inserto en El Mercurio que textualmente decía ‘el 11 de septiembre de 1973 Chile se salvó de ser como es hoy Venezuela’. Acá sabemos que Chile sólo entró en el período más oscuro, con más dolor, que efectivamente las vidas se vieron no sólo anuladas. Hubo torturas y desapariciones. No puede no ser concreto que usted firmó abiertamente esto hace sólo dos años, en un inserto”, dijo.

1. Hoy en la Comisión de DDHH intervine para interpelar a Jorge Arancibia (UDI) por su presencia en esta comisión, dada su postura política y trayectoria. Much*s consideramos que su presencia en ésta es una falta de respeto a la memoria y a una cultura de respeto a los DDHH. pic.twitter.com/zyWuWxA27u — Giovanna Roa #BoricPresidente (@giovannaroa) July 30, 2021

Y concluyó que esto era “un dato bastante objetivo del comportamiento que ha tenido usted de entender y negar los derechos humanos”.