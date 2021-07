Hoy vence el plazo para realizar primer retiro del 10% de los fondos de pensiones

Cuando el Congreso discute lo que será un eventual cuarto retiro de los fondos de pensiones, este sábado a la medianoche vence el plazo para que los afiliados al sistema de ahorro previsional puedan solicitar el pago del primer 10 por ciento de sus cotizaciones.

A la fecha, y según informa la Asociación de AFP, alrededor de unos 887 mil afiliados al sistema no han retirado el primer 10% de sus fondos aprobado por Ley, y que de no ser realizado este sábado 31 de julio, no lo podrán realizar más adelante.

“Hoy culmina un proceso histórico para nuestro sistema previsional. Por primera vez se ha permitido que los cotizantes puedan retirar parte de sus fondos previsionales y usarlos para un fin distinto a las pensiones”, dijo el vicepresidente de la Asociación Gremial de Asesores Previsionales, Lientur Vergara, quien valoró el beneficio de esta medida para ir en apoyo de los afiliados en tiempos de pandemia.

“Este retiro libre de impuestos ha permitido a muchos chilenos enfrentar la crisis en pandemia, pero ha mermado los fondos individuales de pensión. Las alternativas de retiro son variadas y con diferentes posibilidades de acuerdo a la necesidad de cada persona. En caso de no tener la extrema necesidad de ocuparlo en gasto y en pago de deudas, existe una posibilidad muy interesante, que es traspasarlo a la cuenta 2 de la AFP, disponiendo de ese dinero cuando se necesite”, explicó Vergara.

Como se explicó, el retiro de este 10% se puede hacer hasta la medianoche de este sábado en todas las AFP nacionales, mientras que el plazo para realizar el segundo retiro vence el 9 de diciembre del 2021 y la fecha final para realizar el tercer retiro de los fondos previsionales es el 3 de mayo de 2022.