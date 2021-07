La increíble confesión del pesista Harley Méndez: “Fumé marihuana adrede”

Durante la madrugada de este sábado, el levantador de pesas cubano-chileno Arley Méndez hizo su debut en Tokio 2020, específicamente en la categoría de 80 kilos.

En dicha instancia, el deportista nacionalizado chileno sólo pudo sortear con éxito la primera prueba de 160 kilos. Luego, a medida que fue subiendo la dificultad, se iba notando al atleta con problemas físicos que dificultaban su performance.

En los 163 kilos, por ejemplo, se le notó con dolores en su mano izquierda y no pudo concretar el levantamiento. Lo mismo ocurrió con los 165 kilos, instancia en la cual se le vio bastante incómodo.

Finalmente en la fase de 190 kilos, Arley Méndez se vio sumamente complicado, e incluso en uno de sus intentos sufrió una caída terminando de espaldas en el piso.

Arley: “Estoy cansado de esto”

Tras su presentación, el cubano nacionalizado entregó impactantes declaraciones a TVN.

“Me voy a retirar definitivo, por cosas personales. Son muchas complicaciones, dolores ya no me siento a gusto. Voy a dedicarme a otras cosas, a salir adelante, pero pesas no voy a hacer más”, dijo Arley.

Junto con anunciar su adiós de la disciplina, el nacido en Cuba se atrevió con una dura confesión relacionada con la falta deportiva que casi lo deja fuera de Tokio 2020.

“Fumé marihuana un día antes, yo lo hice adrede… Llevo meses que estoy cansado de esto, estoy sufriendo mucho con dolor, depresiones, no aguanto más. Espero que me entiendan”, reveló el representante chileno.