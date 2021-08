Trabajadores del Colmed acusan prácticas antisindicales en gestión de Siches y anuncian acciones legales

La directiva del sindicato de trabajadores número 2 del Colegio Médico emitió una carta en la que ponen en entredicho a la presidenta del gremio, la doctora Izkia Siches, al explicar que rechazan “enérgicamente las políticas anti-sindicales emanadas de quien dirige este organismo”.

“Detrás del delantal blanco se esconden cosas oscuras”, es el título de la misiva publicada por los socios del sindicato número 2 del Colmed, en la que los trabajadores del Club de Campo de la organización denuncian una serie de prácticas antisindicales de la actual directiva del gremio.

El texto hace hincapié en las desiguales condiciones laborales y económicas de los trabajadores, producto de que “las prácticas neoliberales se sobrepongan una vez más contra las fuerzas laborales, aduciendo una crisis económica inexistente”, luego del despido de siete trabajadores por motivos de la empresa.

Las críticas a la gestión de Izkia Siches

“La Asociación sigue gozando de buena salud financiera, con mayor cantidad de colegiados, según lo señalado por ellos mismos, y siendo, por lo demás, una organización que no ha sufrido detrimento alguno de sus ingresos”, prosigue el comunicado.

En su reclamo cuestionan la gestión de Siches, argumentando que en “el despido colectivo de siete trabajadores por necesidades propias de la empresa el día 28 de julio del año en curso, no se hace otra cosa que develar el doble discurso de quienes representan la Asociación Gremial y muy particularmente de la doctora Izkia Siches Pastén, quien públicamente ha expresado la necesidad que el empresariado mantenga la fuerza laboral en tiempos tan difíciles como los vividos estos dos últimos años por motivos pandémicos”.

Es por ello, prosigue el texto, que le piden a la presidenta del Colmed que actúe “en consecuencia, y abandone los discursos demagógicos con una retórica que la hace aparecer, oportunistamente, como defensora de la gran mayoría, de los trabajadores, y de los necesarios cambios para conseguir justicia social, mientras tanto en su propia organización gremial se llevan a cabo este tipo de injusticias y prácticas contravenidas con los intereses de sus propios trabajadores”.

Las acciones judiciales contra el Colmed

La situación llevó a que los trabajadores del sindicato ya estén preparando una demanda en contra del gremio liderado por Siches.

“Por la cantidad de funcionarios que tenemos, una paralización no les afectaría nada. Lo que vamos a hacer es una demanda por los despidos, porque no puede ser que digan que son necesidades de la empresa y no tienen problemas económicos. Siches llama al empresariado a cuidar a sus trabajadores y acá no los cuidan“, explicó en emol.com Judith Barrales, presidenta del sindicato número 2, que insistió en que la medida del despido de sus trabajadores fue arbitraria.

“Nos echaron a siete trabajadores y aluden a necesidades de la empresa, pero no hay problemas económicos. Se han gastado millones de pesos en la construcción de una piscina temperada y más de 300 millones de pesos en la instalación eléctrica, luego de que falleciera electrocutado un compañero hace tres años”, cerró.