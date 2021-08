Juzgado rechaza sobreseer a Hugo Gutiérrez por caso de amenazas a la Armada

El Juzgado de Garantía de Iquique desestimó este lunes 2 sobreseer de forma definitiva al exdiputado y actual constituyente del Partido Comunista Hugo Gutiérrez. Esto en el caso por las presuntas amenazas a efectivos de la Armada, registradas en agosto del año pasado. Se trata de la misma causa donde una vez el Juzgado de Garantía emitió una orden de detención en contra de Gutiérrez.

Por una solicitud de la defensa, la titular del Juzgado de Garantía de Iquique Tamara Muñoz Sáez emitió un pronunciamiento. En este rechazó la petición que hizo el representante de Hugo Gutiérrez. La jueza supeditó la continuación del proceso a la declaración de desafuero que debería resolver la Corte de Apelaciones de Iquique por petición del Ministerio Público.

De acuerdo con el fallo del Juzgado de Garantía, “el tribunal no va a acoger la solicitud de sobreseimiento definitivo. Se entiende que no existe un hecho sobreviniente que extinga la responsabilidad penal. Pero sí existe un requisito de procesabilidad previo que constituye el desafuero”.

A eso, la titular del juzgado añadió que “por lo tanto, no se va a declarar el sobreseimiento definitivo, pero en este caso el tribunal de Garantía de Iquique no podrá seguir conociendo la causa mientras no se cumpla ese requisito ante el tribunal de alzada, la Corte de Apelaciones de esta ciudad”, señaló la magistrada.

“Usted no puede controlarme. Yo soy más autoridad que usted y yo soy quien debo controlarlo”, le señaló Gutiérrez al funcionario que le había realizado un control por viajar sin permiso sanitario para desplazarse durante la cuarentena decretadas por el Gobierno. En el momento en que eso ocurrió Gutiérrez aún era diputado. Ahora es constituyente.