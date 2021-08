Tere Marinovic cuestiona a Elisa Loncon: “Ella no ha sufrido discriminación”

Tere Marinovic, la constituyente del Partido Republicano, afirmó que Elisa Loncon “no ha sufrido discriminación, no es una presa política y no ha sufrido violencia”. Esto por declaraciones de la presidenta de la Convención que dijo no tener el “estándar de Mandela para pedir que bajen las armas” a los grupos que impulsan ataques en La Araucanía.

Ante ello, Tere Marinovic dijo que es “una vergüenza la actitud que ha tenido la presidenta de la Convención. Se ha negado a hacer un gesto, que es mínimo. Hacer un llamado a sus hermanos de la Araucanía a deponer las armas. No fue capaz de hacer ni siquiera eso”. Loncon dio sus declaraciones el domingo en una entrevista publicada en El Mercurio.

Verdades cómo puños! @tere_marinovic “ defensa sistemática y corporativa a los delincuentes y un abandono completo a todos los chilenos “ @joseantoniokast 👍👍💪💪🇨🇱🇨🇱#IzquierdaGolpista y Anarquista! pic.twitter.com/88ehvrmlge — Marco Antonio 🇪🇸🇨🇱🇪🇺 (@marcodebcn) August 2, 2021

Tere Marinovic dijo que Loncon “tiene el descaro, además, de atreverse a mencionar a Mandela. Ella no ha sufrido discriminación, no es una presa política, no ha sufrido violencia. Y lo único que se le está pidiendo es que proteja a las mismas comunidades mapuche que están sufriendo en La Araucanía y no ha sido capaz de hacerlo”.

Junto con eso, la constituyente republicana se quejó de los desmanes que se registraron el viernes en el Barrio Lastarria, a continuación de los incidentes en Plaza Baquedano. “Una vergüenza. Venimos durante meses si no años en una defensa corporativa y sistemática a los delincuentes. Y un abandono completo a los chilenos trabajadores o dueños de locales, que son los que pagan el pato”.

Además, aseguró que “tenemos una izquierda radical a favor de la violencia, viviendo o siendo subsidiada por los violentistas. Que en definitiva desestabilizan al Gobierno cuando el Gobierno no les gusta. Y por otra parte el ciudadano de a pie pagando todas las consecuencias de todos estos actos”.