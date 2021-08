Constituyente PC denuncia que sus colegas de derecha se ausentan del trabajo

La constituyente del Partido Comunista Bárbara Sepúlveda publicó la tarde de este martes 3 un video donde denuncia a sus colegas de derecha, ausentes del trabajo de las comisiones. Sepúlveda escribió en sus redes sociales que no asisten a las audiencias donde exponen entidades de la sociedad civil. Incluso Libertad y Desarrollo.

“Otra vez llegamos al final de las audiencias públicas sin la presencia de Chile Vamos. Excepto Rodrigo Álvarez. Esta vez ni siquiera se quedaron para escuchar a su colega de Libertad y Desarrollo”, señaló Sepúlveda en su Twitter.

Otra vez llegamos al final de las audiencias públicas sin la presencia de Chile Vamos (excepto Álvarez). Esta vez, ni siquiera se quedaron para escuchar a su colega de Libertad y Desarrollo. pic.twitter.com/FyLJOglYMN — Bárbara Sepúlveda Hales (@BSepulvedaHales) August 3, 2021

Constituyente y primer aviso

Su mensaje fue mucho más explícito que otro del mediodía. En la hora de temas emergentes en el hemiciclo de la Convención Constituyente. En esa exposición se quejó de que muchos colegas se fueron de la comisión la tarde del lunes y no escucharon a quienes fueron a exponer. Pero no dio nombres.

“La comisión de reglamento recibió y aceptó 129 solicitudes de audiencias públicas. En la práctica esto significó que ajustamos y extendimos nuestros horarios de funcionamiento. Lamentablemente, en la jornada de ayer, en pleno horario de trabajo, de 31 constituyentes de la comisión quedábamos sólo 15 en la sala y una conectada telemáticamente”, señaló.

La constituyente Sepúlveda añadió que “lamentablemente algunas y algunos constituyentes se aprovecharon de la circunstancia de la inexistencia de normativa para faltar al cumplimiento de sus labores. Lo más lamentable es que no dudan de enviar a la comisión de ética a quienes no opinan como ellos. Ni quieren caer en sus maniobras comunicacionales”.

Hago un llamado a ser [email protected] con la soc. civil que expone y a no tomarnos la participación como una consigna vacía. Lo de ayer fue una falta de respeto y a la ética de nuestro rol. Hay un sector que critica e interpela, y luego no cumple con lo mínimo: estar presentes. pic.twitter.com/TfgCDO5FOJ — Bárbara Sepúlveda Hales (@BSepulvedaHales) August 3, 2021

Sepúlveda dijo que “no ven la falta de ética que implica para nuestro rol el no cumplir con la deferencia y solemnidad que requiere el recibir a la sociedad civil. Gente de todos los rincones y comunas que se preparó exponernos sus ideas. Quieren colaborar con este proceso. Y no somos capaces de estar a la altura de las circunstancias. Espero que esto no se repita”, dijo entonces.