Habla mamá de joven agredida en Fantasilandia: “Tuvo más lesiones en su cabeza por las patadas y dolor en el cuerpo”

Este martes quedó al descubierto una verdadera batalla campal en Fantasilandia, donde grupos de jóvenes pelearon por saltarse la fila para uno de los juegos del parque.

El hecho ocurrió el pasado jueves y el registro de la pelea con mechoneo, patadas y hasta botellazos se ha tomado la conversación en redes sociales.

Al respecto, la mamá de una de las adolescentes que se vio envuelta en la gresca, relató que “tampoco fue una pelea entre tres contra nueve porque ellas no estaban peleando y tampoco se defendieron”.

Su hija “quedó igual con un cierto trauma, miedo, de hecho era la primera vez que iba a Fantasilandia. Tuvo más lesiones en su cabeza por las patadas y dolor en el cuerpo por cómo se golpeó en el piso”, dijo la mujer.

“Lo que más me molesta es que Fantasilandia en ese momento no llamó a Carabineros, no denunció ni tampoco llevaron a mi hija al SAPU, no hicieron nada. Yo estando acá en Villa Almeana y ella en Santiago”, sentenció.

Toda la pelea comenzó porque unas personas comenzaron a saltarse la fila y los dos menores de edad, de 13 y 17 años y una joven de 19 habían que habían viajado desde la Región de Valparaíso, para asistir al parque por primera vez, hicieron ver su molestia por el hecho.

De un momento a otro, comenzaron los mechoneos, patadas por doquier y hasta botellazos.

Mediante un comunicado, Fantasilandia indicó que “el episodio ocurrido el jueves 29 de julio es lamentable y excepcional en la historia del Parque. Segundos después de iniciado el episodio, activamos nuestros protocolos de seguridad, que incluyen el control de la situación a través de guardias, evaluación médica de quienes hayan podido resultar con lesiones y posteriormente generamos un registro para que los responsables no puedan ingresar más a nuestras instalaciones”, expuso.