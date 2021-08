Jorge Arancibia desafió a la machi Francisca: “¿Cometí crímenes?”

Jorge Arancibia, el almirante en retiro y actual constituyente UDI, respondió el emplazamiento de la machi Francisca Linconao para dejar la comisión de Derechos Humanos de la Convención Constituyente. Ocurrió durante la tarde de este martes 3 de agosto y se sumó a la respuesta que el mismo Arancibia dio en el pleno durante el mediodía.

En su respuesta, Jorge Arancibia repasó su carrera en el mundo militar. Y luego se preguntó “¿Hice barbaridades? ¿Cometí crímenes? ¿Hice algo impensado durante esos 46 años de marino, que con mucho honor y orgullo cargo en mis espaldas?”.

El almirante Jorge Arancibia dijo también que “siendo comandante en Jefe de la Armada fui impulsor de la llamada Mesa de Diálogo. Ésta se conformó en el país, entre un grupo de civiles notable y un grupo de profesionales de las FF.AA. para tratar de encontrar respuesta al tema de los desaparecidos. Esa fue iniciativa mía. Algo en el tema de los DD.HH. me ha iluminado a lo largo de mi carrera”, dijo.

Jorge Arancibia responde

A eso añadió que cuando terminó su carrera militar, “me presenté como candidato al Senado y fui electo en la Quinta Región costa, con la segunda mayoría nacional. Algún mérito tiene este personaje que está formando parte de este grupo selecto, que tiene una tarea trascendente. Para llegar adelante, a donde tenemos que ir, lo primero que tenemos que hacer es conocernos, es respetarnos y es respetar las normas que nos guían”, agregó.

Y sobre el emplazamiento de la machi Francisca Linconao, Arancibia dijo que “no soy solo, señora Machi Linconao, no soy solo. Yo fui elegido por un montón de personas, por miles, para estar representándolas, defendiéndolas e interpretándolas en esta Convención y en esta Comisión. Y eso es lo que voy a hacer”.

Luego Jorge Arancibia dijo que “yo partí llegando acá con la mejor de las intenciones y con una voluntad de colaboración brutal, y la mantengo. Pero me he encontrado con una actitud cuyo problema principal pareciera que es político y centrado exclusivamente en que fui edecán del general Pinochet. Porque no tengo nada que ustedes puedan buscar que se asocie con violaciones a los DD.HH.”, dijo.