Hospital Roberto del Río explica por qué niña internada estaba amarrada: mamá no comparte justificación

Durante la tarde de este martes comenzó a circular un video en donde se ve a una pequeña paciente de oncología del Hospital Roberto del Río, amarrada a su camilla y orinada, mientras su madre llora desconsoladamente al verla en este estado.

La Defensora de la Niñez ya está al tanto de la situación y tomó contacto con la familia de la niña.

En conversación con 24 Horas, la madre de la pequeña Anika García, explicó el hecho. “Me voy a lavar las manos y veo a la niña en la condición en que está, esa grabación fue en ese momento mientras yo entraba, me desconcerté, me sentí mal porque es mi hija y eso no se le hace a ningún niño, a ninguna persona”.

“Estaba amarrada y orinada, la excusa es que se había arrancado la sonda, pero no tiene justificación“, dijo la mamá.

Por este caso (Nos comunicamos con la Madre. Su hija ya está bien.) y muchos más, que día a día se repiten en los hospitales públicos de nuestro país, es que necesitamos URGENTE nuestra @Ley_Mila_ que garantiza ACOMPAÑAMIENTO DIGNO de padres y madres a sus hijos hospitalizados. https://t.co/oXCa0SYQwT — Marcela Sabat Fernández (@MarceSabat) August 4, 2021

La respuesta del Roberto del Río

El director del Hospital Roberto del Río, Néstor Ortega, explicó que “la contención es una medida habitual en pacientes pediátricos, ya que ellos se retiran de forma inconsciente vías venosas por donde se administran los medicamentos o los elementos necesarios para su monitorización”.

Además, dijo que de ser necesario se realizará una investigación sumaria para esclarecer los hechos y eventuales responsabilidades.