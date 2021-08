Todo lo que se sabe del caso de la menor que se había extraviado en Patronato

Con vida y en buen estado de salud apareció la niña de 16 años, identificada como Estrella, quien había desaparecido el lunes por la tarde cuando realizaba compras junto a su madre en el Barrio de Patronato, en la comuna de Recoleta.

Tras 48 horas de intensa búsqueda, finalmente la menor de edad concurrió por cuenta propia hasta una comisaría de Puente Alto a eso de las 9:30 horas de este jueves, cuando su caso ya había sido divulgado ampliamente en los medios de comunicación y redes sociales.

El mayor de Carabineros, Néstor Vera, precisó que tras reunirse con sus familiares y recibir contención emocional, la adolescente sería derivada hasta un centro asistencial para constatar lesiones. Además, advirtió que no se descarta la participación de terceras personas en el hecho, tema que deberá ser investigado.

La desaparición en Patronato

El pasado lunes la menor había ido hasta el barrio Patronato junto a su madre a comprar diversos productos para un emprendimiento: poleras, chapitas, y audífonos.

Fue en un local de la calle Antonia López de Bello cuando la niña quedó esperando en la calle con un carro de mercadería.

Tras un par de minutos, y según revelaron las cámaras de televigilancia, la menor, quien portaba $200 mil pesos para la compra de productos, decidió dejar el carro y caminar hacia avenida Recoleta hasta perderse su rastro.

“Pedí la docena de poleras, me doy vuelta a pagarla, y salgo para afuera y ella no estaba”, contó Estrella Abarca, madre de la joven, quien agregó que “mi hija le dejó el carro a una persona, le dijo que si me lo podía entregar adentro porque ella se iba a comprar un agua. Eso fue todo, ahí perdimos la pista de ella”.

Tras perderle el rastro, la familia comenzó una desesperada búsqueda. Incluso la llamaron a sus dos celulares pero ambos estaban apagados. Es más, la niña también había borrado sus redes sociales.

Pasaron dos días hasta que la mañana de este miércoles, fue la propia joven quien decidió ir por cuenta propia hasta Carabineros para dar aviso de su paradero.