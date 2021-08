Lluvia sobre Santiago para el domingo pronostica The Weather Channel

Lluvia sobre Santiago pronostica en su último reporte el sitio especializado The Weather Channel. El sitio sostiene que existe un 50% de posibilidades que el agua caiga sobre la capital de Chile. Durante todo julio no llovió sobre Santiago. Las últimas precipitaciones ocurrieron hace más de un mes, en junio.

De acuerdo con The Weather Channel, la lluvia se registraría durante el día, con temperaturas que en promedio serían de 12 grados. Lo singular de este pronóstico es que tanto para el sábado como para el lunes no se mencionan precipitaciones. El sábado y el lunes se pronostican días soleados.

Durante la noche del domingo, según el portal, ya no habría posibilidades de lluvia. Aunque a esa hora la temperatura promedio descendería hasta los 2 grados, con una humedad del 93%. Para los siguientes once días el sitio no pronostica ningún tipo de precipitaciones.

Según la estación Quinta Normal de la Dirección Meteorológica de Chile, en Santiago hasta ahora cayeron durante lo que va del año, 78,1 milímetros. El año pasado para estas fechas ya eran 180,8 milímetros y en un año normal, serían 247,2 milímetros. La última vez que llovió fue en junio.

Durante julio no se registraron precipitaciones. Y en junio cayeron 22,3 milímetros. El mes más lluvioso del año fue enero, con 40 milímetros. Como esa precipitación ocurrió en pleno verano no redundó en acumulación de nieve en la cordillera.