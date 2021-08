Machi Francisca Linconao: “Quiero que el Presidente Piñera hable a su gente, que dejen de molestarme”

La machi Francisca Linconao respondió la tarde de este jueves 5 la serie de ataques de sus colegas derecha en su contra. Ellos insistieron en recordarle la detención que sufrió en el marco del caso Luchsinger. A ella la absolvieron dos veces en esa causa, pero este jueves la constituyente Ruth Hurtado quiso volver sobre la sentencia, sin éxito.

A la salida de las sesiones de este jueves la machi Francisca Linconao abordó estos ataques. Lo hizo con dureza y dijo que los constituyentes de derecha, en donde incluyó a Tere Marinovic, no la van a doblegar. Incluso, exigió que el Presidente Piñera hable con estas personas para que la dejen de molestar. “Estoy dando la cara”, dijo. Esto ocurre después de que ella cuestionó la presencia del almirante en retiro Jorge Arancibia en la comisión de Derechos Humanos.

"Vine con la frente en alto para poder trabajar aquí, apoyar a mi gente mapuche, a mi pueblo mapuche. Por eso estoy acá", recalcó la Machi Francisca Linconao.



"Yo voy a seguir firme aquí", sentenció ante dichos en su contra de constituyentes de Vamos Chile. pic.twitter.com/qo62RCXb5S — MEDIABANCO Agencia (@mediabanco) August 5, 2021

La machi Francisca dijo que “cumplí un mes desde que estamos trabajando aquí. Pero con muchos problemas. El partido de la derecha nos ataca todos los días. Primero, empezó la señora Teresa (Marinovic) y hoy día la señora Ruth (Hurtado) que está en Temuco. Ella me está atacando. Yo estoy trabajando por los derechos humanos. Me ataca. Me dice que yo estuve presa. Eso, ¿qué tiene que ver? Yo era una persona inocente cuando me mandaron a la cárcel”.

A eso añadió que “por eso estoy acá. Estoy dando la cara. Vine con la frente en alto para poder trabajar aquí. Apoyar a mi gente mapuche, a mi pueblo mapuche. Y por eso estoy acá. Y también quiero que el Presidente Piñera hable a su gente, que dejen de molestarme. Si ellos me siguen molestando, ¿qué van a hacer ellos? No van a sacar nada”, los desafió.

La machi argumentó que “aunque me digan lo que me digan, me acosen, todas las cuestiones, yo voy a seguir firme aquí. Voy a seguir trabajando hasta el final, cuántos meses va a durar esta nueva Constitución. Yo estoy acá para escribir la nueva Constitución, que quede plasmado por todo lo que está pasando el pueblo mapuche. Al pueblo mapuche le dicen terrorista. Nosotros no somos terroristas. Yo soy machi. No soy terrorista. Yo trabajo con la medicina. También soy agricultora. Y tampoco le hago mal a nadie”.