Marcela Cubillos acusa censura en comisión de DD.HH. de la Convención: “No creen en la libertad de expresión”

Marcela Cubillos, la constituyente electa en cupo de la UDI por el distrito 11, reaccionó con molestia este jueves 5 debido a una situación ocurrida durante el debate de esta mañana en la comisión de Derechos Humanos de la Convención Constituyente. Todo se debió a que a su colega de derecha Ruth Hurtado la interrumpieron mientras hablaba.

Los hechos fueron así.

Ruth Hurtado hablaba al final de la sesión de la comisión y empezó a recordar el juicio en el que la machi Francisca Linconao resultó absuelta, dos veces. Se la acusó sin éxito de tener participación en el caso Luchsinger. Y la constituyente Hurtado decía “en el juicio la convencional Linconao salió absuelta de la participación, porque la prueba se encontró ilegal. Pero creo que es importante señalar que en la sentencia se acreditó que el grupo que se concertó para ir a asesinar…”.

Y entonces la coordinadora de la comisión, la constituyente Manuela Royo, la interrumpió. Ella dijo. “Voy a hacer un punto y quería hablar. Especialmente respecto a eso y a mi persona. Una convencional que se llama Carol Bown, que lamento mucho que sea una colega, porque me parece muy grave lo que dijo, me interpeló públicamente. Me parece extraño, porque tampoco tiene la capacidad de plantearlo en este espacio. Que yo sería inhábil por haber defendido ‘a la CAM’”, dijo Manuela Royo.

“En primer lugar yo nunca he defendido a la CAM. He defendido a comuneros y comuneras mapuche imputados de delitos, algunos por ley antiterrorista y absueltos. El segundo punto, la Corte Suprema estableció en el propio caso Luchsinger que no correspondía aplicar la ley antiterrorista…” y así prosiguió la constituyente. “Quiero decir, que me escuche por favor, que tratar a las personas mapuche de terrorista es un discurso de odio y es un discurso de violación a los derechos humanos y en esta sala no se va a permitir”.

Hurtado, que estaba en sesión remota, alcanzo a decir “pero estaba diciendo…” y ya nada más.

Silencian a @ruth_uas y la coordinadora, en cambio, habla lo que quiere. Hoy es contra convencionales de derecha por pensar distinto que ellos, mañana será contra cualquier ciudadano que piense distinto a esa izquierda radical. No creen en la libertad de expresión.#NoMásCensura https://t.co/P2XGR5K5R4 — Marcela Cubillos Sigall (@mcubillossigall) August 5, 2021

Es por esto que Marcela Cubillos se quejó. La exministra de Sebastián Piñera escribió en su cuenta de Twitter que “Silencian a @ruth_uas y la coordinadora, en cambio, habla lo que quiere. Hoy es contra convencionales de derecha por pensar distinto que ellos, mañana será contra cualquier ciudadano que piense distinto a esa izquierda radical. No creen en la libertad de expresión. #NoMásCensura”.