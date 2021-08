Tere Marinovic replica a las quejas de la machi Francisca Linconao: “¿Vístima?”

Tere Marinovic, la constituyente del Partido Republicano, eligió una singular manera de hacerse cargo de los dichos de la machi Francisca Linconao. Esto ya que la constituyente mapuche la mencionó entre las personas de parte de quienes recibió ataques en el último tiempo. En especial luego de que la machi cuestionó al almirante Jorge Arancibia.

La machi dijo “el partido de la derecha nos ataca todos los días. Primero empezó la señora Teresa (Marinovic) y hoy la señora Ruth (Hurtado). Ella me está atacando. Yo estoy trabajando por los derechos humanos. Me ataca. Me dice que yo estuve presa. Eso, ¿qué tiene que ver? Yo soy una persona inocente cuando me mandaron a la cárcel”, dijo la machi.

Ahora, a través de su cuenta de twitter Tere Marinovic, colocó un escueto “VISTIMA?” al citar las declaraciones de la machi Francisca Linconao.

El concepto que ocupó Tere Marinovic tiene su origen en las declaraciones que hizo una exasesora del hogar que trabajó con Sergio Jadue y su esposa. Cuando le consultaron por la situación de la mujer, en la época en que ella ya se había separado del expresidente de la ANFP, la exasesora dijo: “Yo creo que se está haciendo la vístima. Se hace la vístima, que el marido la dejó y no tiene nada”. Fue en una entrevista del matinal Bienvenidos de Canal 13. La exasesora dijo que con su empleadora se sintió discriminada.