Antes de morir, abuelo confesó a su nieta haber sido brutalmente agredido por funcionarios de hogar de ancianos donde residía

Un escándalo de proporciones se generó en Brasil luego del relato que un hombre de 91 años le hizo a su nieta poco antes de morir, y en el que le confesó haber sido agredido por una funcionaria y la dueña del hogar de ancianos donde vivía.

El trágico suceso ocurrió en la localidad de Maringá, al norte del estado de Paraná, y es investigado por el Ministerio Público de Paraná.

En relato de la cadena Globo, la situación “se descubrió luego que el anciano se rompiera el fémur y fuera atendido en un hospital de la ciudad”, lugar donde le detalló a su nieta, quien no fue identificada por la justicia brasileña, la agresión de la que fue víctima.

El dramático relato en contra del hogar de ancianos

“Primero, ella me dio un puñetazo, casi me hundió la cabeza. Tomó ambos dedos y cruzó sobre mi cabeza, en la vena de la arteria y la bloqueó. Casi me ahogo y me bloqueó la vena”, le dijo el anciano a su nieta, quien registró toda su declaración en un video que el Ministerio Público tomó como parte de la demanda interpuesta contra la residencia de ancianos y que significó la detención del dueño del hogar de acogida.

En la confesión del anciano, prosigue el medio brasileño, también contó que no sólo él había sido víctima de abusos.

“La vi maltratar. La propia niña japonesa fue maltratada. Varios pasaron por allí, cada uno peor que el otro. Allí sucedieron todas las barbaridades. Ahí estaba la boca de cangrejo. ‘Sssh, cállate, yo mando’. Se acabó la historia”, relató el hombre de 91 años.

En las investigaciones realizadas por el caso también se determinó que los ancianos del hogar fueron drogados, motivo que habría significado que el anciano haya muerto días después de haber sido ingresado al hospital.

Por ello, y como primera instancia en el caso llevado por la fiscal Michele Nader, se tomaron diversas cautelares. Entre ellas, la prisión de la dueña del hogar, el cierre del recinto, el retorno de los ancianos a sus hogares familiares y la prohibición de la propietaria y su hija de participar en cualquier actividad que involucre a adultos mayores.