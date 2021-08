Subsecretario Pavez celebra rechazo de despenalización: “La causa del aborto sin causales no es patrimonio de todas las mujeres de Chile”

El subsecretario de la Segpres, Máximo Pavez, celebró el rechazo de la despenalización del aborto en la comisión de Mujeres de la Cámara de Diputados, por 7 votos contra 6.

Y sus declaraciones no han pasado desapercibidas. “Efectivamente las mujeres tienen derechos pero con mucho respecto, la causa del aborto no es patrimonio de todas las mujeres, hay muchísimas mujeres y la votación contundente da cuenta que la causa del aborto sin causales no es patrimonio de todas las mujeres de Chile”.

“Hay muchísimas mujeres en Chile que han dado su vida para promover la vida desde la concepción hasta la muerte natural”, precisó.

El proyecto que analizaba la comisión se presentó en 2018, con la firma de Maite Orsini (RD) junto a Karol Cariola (PC), Camila Vallejo (PC), Natalia Castillo (Ind.), Daniella Cicardini (PS), Cristina Girardi (PPD), Claudia Mix (Comunes), Emilia Nuyado (PS), Camila Rojas (CS) y Gael Yeomans (CS).

La DC Joanna Pérez entregó el voto de rechazo clave y ahora la iniciativa será vista con un informe negativo en el hemiciclo de la Cámara de Diputados.

La diputada DC dijo en la comisión que respeta los derechos humanos. A eso añadió que busca resguardar el derecho a la vida, “que es un tema que también está en juego acá. Este proyecto no resguarda debidamente los derechos de las mujeres ni tampoco es un proyecto que respete la vida en todas sus dimensiones. Por estas razones no puedo votarlo a favor y espero que todas las posturas se respeten”, concluyó.