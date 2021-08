Nuevo director PDI y querella en contra de Héctor Espinoza: “Nos enteramos por la prensa”

El director de la PDI, Sergio Muñoz, emitió la noche de este miércoles 11 una declaración a propósito de la querella del CDE en contra de su antecesor en el cargo, Héctor Espinoza. El recurso del organismo es por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, falsificación de instrumentos públicos y lavado de activos.

Durante la tarde de este miércoles, el director concurrió a La Moneda. Ahí se reunió con el ministro del Interior, Rodrigo Delgado. La visita coincidió con que decidió apartar de sus funciones al jefe metropolitano de la Brigada de Homicidios. Esto último ocurrió luego de un vuelco en el caso por el homicidio de la subinspectora Valeria Vivanco.

En la tarde, el director Sergio Muñoz dijo sobre la querella que “esta mañana nos enterados a través de la prensa que el CDE anunció la interposición de una querella contra del exdirector general de la PDI, Héctor Espinoza Valenzuela. Estamos a disposición de la Fiscalía, así como de los tribunales y de todos los organismos públicos que requieran información o antecedentes de nuestra parte”.

Director defiende principios

Muñoz añadió que “somos defensores y creemos en la institucionalidad, independiente de cualquier consideración. Como organismo del Estado también defendemos con firmeza uno de los principios esenciales de la democracia. La presunción de inocencia. Esta va de la mano del derecho que posee cualquier persona a no ser considerada culpable mientras no exista una sentencia judicial en su contra. Y que no pueda ser objeto de recursos posteriores”.

CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO PRESENTA QUERELLA CRIMINAL CONTRA EX DIRECTOR DE LA PDI https://t.co/WXihtklOo7 — Consejo de Defensa del Estado (@CDE_CHILE) August 11, 2021

La querella del CDE es porque el Ministerio Público detectó presuntamente variados y cuantiosos depósitos en efectivo en las cuentas del exdirector de la PDI y su cónyuge, sin justificación.