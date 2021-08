Jaime Bassa: “Hay constituyentes que tienen centros de estudios detrás”

Jaime Bassa, el vicepresidente de la Convención Constituyente, defendió la tarde de esta miércoles 11 el alza en el monto de las asignaciones para los miembros de la corporación. Esto luego que desde la derecha se criticó el alza de los montos, que pasaría de $1,5 millones a alrededor de $4 millones.

En una entrevista con CNN, Jaime Bassa dijo que “hay constituyentes que tienen partidos políticos detrás. Otros tienen centros de estudios detrás. El concepto de asignaciones tiene por fin emparejar la cancha. Esto ha sido muy manipulado para generar una polémica artificial”, indicó.

A eso, Jaime Bassa añadió que la manipulación ocurrió primero “cuando se mintió al decir que nos subimos el sueldo. No lo podemos hacer, porque el sueldo lo regula la Constitución. Y luego cuando se desvió el foco del sentido que tienen estos gastos”, señaló el constituyente por Valparaíso.

Jaime Bassa también dijo que “algo pasa en Chile que nos cuesta hablar de dinero. Es súper difícil hablar de plata y es importante preguntarse por qué. Es súper importante poner el acento en el sentido que tienen estos gastos. Si uno mira, las condiciones de cada constituyente no son equitativas. Los territorios no son todos iguales. Las formas de participación ciudadana no son iguales. Los respaldos técnicos que tiene cada constituyente no son todos iguales”.

Y en cuanto a la renuncia de Catalina Parot, la secretaria ejecutiva de la Convención que se apartó de su cargo el lunes, dijo que “Catalina tuvo una relación muy deferente con la mesa, especialmente con la presidenta. Me quedaría con ese ánimo colaborador que mostró Catalina Parot”.