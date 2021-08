Crimen del profesor Nibaldo: condenada, con el pelo alisado, contó su versión del homicidio

El crimen del profesor Nibaldo Villegas, ocurrido en 2018 en Villa Alemana, fue el tema que abordó el primer capítulo de Informe Especial 2021 de TVN. Y lo hizo con una entrevista a Johanna Hernández, la viuda homicida. Relató su versión de los hechos y se justificó con que no le avisó a nadie que iban a matar a su esposo porque le tenía miedo a su amante, Francisco Silva.

Según le relató a Informe Especial en la cárcel de San Joaquín, la noche del crimen le puso clonazepam a la malta del profesor Nibaldo. “Ya después de diez minutos no coordinaba. Se quedó dormido con un suchi en la boca. Se lo saqué para que no se ahogara. Lo acomodé para acostarse y me dijo ‘te amo’, que fue lo último que me dijo”, dijo la mujer, que se mostró en la entrevista con el pelo alisado y maquillada.

Qué pasó esa noche

De esa misma noche dijo que Silva la mandó a lavar las cosas que había usado en la casa matrimonial y que él tomó un cuchillo y subió a la pieza de Nibaldo. “Podía haber pedido ayuda, pero no lo hice. Recuerdo el miedo, pero no atiné a hacer nada”, argumentó. Según ella “jamás hubo un plan” y también “jamás me imaginé que lo iba a matar”.

Además contó que durante un tiempo tuvo relaciones paralelas con el profesor Nibaldo y con Francisco Silva. “Empezamos como amigos (con Francisco). De a poco se fue dando y terminamos como pololeando, por decirlo. Un día salimos nos invitó a comer con los niños y les conté que estaba con Francisco. Cuando me fue a dejar, ahí tuve que contarle a Nibaldo. Nibaldo pescó mis cosas y él se quedó en la pieza matrimonial. Seguimos viviendo juntos pero cada uno empezó a hacer su vida”.

Sin embargo, nunca rompió del todo el vínculo. “Fue mi gran error”, dijo ahora.