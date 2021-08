La impactante entrevista a Johanna Hernández por crimen de profesor Nibaldo: “Todo lo que pasó fue un acto macabro”

El 10 de agosto de 2018 se empezó a escribir uno de los crímenes que más ha impactado a la sociedad chilena: el asesinato del profesor Nibaldo Villegas, a manos de Johanna Hernández.

En entrevista con “Informe Especial” de TVN, quien fuera su mujer y hoy una de las imputadas- junto a Francisco Silva- por el homicidio, relató los detalles de aquel parricidio.

Impecablemente maquillada y hasta con pelo alisado, Hernández comienza a relatar que todo empezó para su cumpleaños, cuando lo drogó.

“Para mi cumpleaños Francisco me regaló un pote y antes me había mandado fotos de una caja de Clonazepam, y el día de mi cumpleaños me lo entregó, y me dijo ‘esto guárdalo, y yo lo eché en mi mochila, me dijo ‘porque esto es el camino a nuestra felicidad””, dijo.

Johanna Hernández comenzó una relación paralela con Silva, y luego el matrimonio con Nibaldo se terminó, pero seguían viviendo en la misma casa juntos.

“Me dice que le diga (a Nibaldo) que me celebre mi cumpleaños en la casa de Peñablanca. Y yo lo miré y le dije, ¿pero por qué? (Y él me dijo) ‘tú hace lo que tienes que hacer’. Yo a esas alturas ya no le rebatía nada a Francisco, yo solamente obedecía, pasaba todo el tiempo dopada“, afirmó.

“Yo le dije a Nibaldo y Nibaldo no tuvo ningún problema con decirme que bueno”, dijo, y agregó que Francisco “me dijo que tenía que darle las pastillas a Nibaldo, que tenía que hacerlo dormir y que le iba a pasar lo mismo que me había hecho yo cuando me traté de matar”.

“Mientras Nibaldo subió a colocar una película arriba, yo preparé la cuestión rapidito y nos pusimos a comer sushi y a comernos eso. Ya después Nibaldo en 10 minutos ya no coordinaba, se quedó dormido con un sushi en la boca, yo ahí se lo saqué de la boca para que no se fuera a ahogar. Lo acomodé en la cama, porque se durmió casi cayéndose, yo lo ayudé a acostarse y me dijo ‘te amo’, que fue lo último que me dijo”.

Por otro lado, relató que Silva la mandó a lavar las cosas que había usado en la casa matrimonial y que él tomó un cuchillo y subió a la pieza de Nibaldo. “Podía haber pedido ayuda, pero no lo hice. Recuerdo el miedo, pero no atiné a hacer nada”, argumentó. Según ella “jamás hubo un plan” y también “jamás me imaginé que lo iba a matar”.

Finalmente aseveró que “yo nunca vi el cuerpo, yo dejé a Nibaldo durmiendo arriba y después cuando subí era un bulto que estaba en la cama. Yo jamás toqué el cuerpo de Nibaldo, quedé con sangre porque me pasó guantes de procedimiento para que yo limpiara la cama”.