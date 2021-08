Johanna Hernández: “Cobré el IFE porque el dinero va íntegramente a mis hijos”

Johanna Hernández, mujer condenada por la muerte y descuartizamiento de su esposo, el profesor Nibaldo Villegas, realizó una llamativa declaración en una entrevista difundida anoche por “Informe Especial”, en el marco de un aniversario más del homicidio que conmocionó a la Región de Valparaíso.

La condenada aclaró el escándalo que se generó ante el cobro, por su parte, del Ingreso Familiar de Emergencia, dado el vínculo que tenía con el malogrado profesor, y señaló que el dinero lo obtiene ya que el hijo mayor de Nibaldo, Alejandro Villegas “está en mi ficha de protección social desde el 2014”, y señaló que el dinero tiene como destinatarios a sus hijos.

“Toda la plata que ha llegado se la mando a mis hijos. Podría hablar con ellos y llegar a un acuerdo para poder ayudar a mi hija”, explicó, en referencia a la familia del fallecido docente, y agregó que “sé muy bien que si llamo se puede interpretar de muchas formas. Por eso abrí un depósito a plazo donde cada cierto tiempo se va renovando automáticamente y coloco más plata para mi hija”.

Asimismo, durante la entrevista, Hernández contó los pormenores de las razones que la movilizaron a planificar el crimen.

“Por mi mente pasó que los niños podrían estar mejor conmigo. Nunca pudo sincronizar mi cabeza que se iban a quedar sin papá ni mamá”, sostuvo, sindicando a Francisco Silva, su entonces pareja y co-autor del homicidio, como la mente detrás del hecho.

“Mi culpa fue no haber hablado, obedecer órdenes y darle las pastillas cuando no debí haberlo hecho”, sostuvo Hernández quien además manifestó que diariamente le escribe cartas tanto a Nibaldo como a su hija, revelando parte de alguna de ellas a la estación pública.

“Amado mío, sé que es muy tarde para decirte todo lo que significas para mí, mi precioso. Sé que esta carta jamás llegará a tus manos, ya que, por mi cobardía y seguidilla de errores, tú perdiste la vida. Por las manos de un psicópata y la ayuda y cobardía de la mujer que te juró amor eterno y cuidarte hasta que fuéramos viejitos. Incluso decíamos que ni la muerte nos separaría. Amor mío, te doy gracias por ser ese extraordinario hombre que fuiste conmigo, por haberme amado hasta el último hálito de tu vida”, era el extracto de una de ellas.

Fuera de la entrevista a la mujer, también se recogió una declaración del hijo del profesor asesinado, Alejandro Villegas, quien manifestó que no habrá perdón para los responsables del macabro crimen.

“Ellos no fueron humanos. No hay perdón por lo que hicieron. Johanna siempre mostró un lado oculto y amenazante, siempre tenía algo. Nunca me dio buena espina”, dijo.