Lista del Pueblo: reportan que otros dos constituyentes abandonan el colectivo

La Lista del Pueblo prosiguió este viernes 13 con la salida de constituyentes electos en los pasados comicios de mayo. Ahora se conoció el distanciamiento de otros dos representantes, justo en la misma semana que la LDP subió y bajó la candidatura presidencial de Cristián Cuevas y después dijo que tenía otros tres precandidatos a La Moneda.

Según publicó T13, se trata de Camila Zárate, del distrito 7 (Valparaíso, Viña del Mar, San Antonio) y a Helmuth Martínez, del distrito 23 (Carahue, Pucón, Loncoche, Temuco). Ambos anunciaron que dejarán de participar en la LDP. A ellos su sumó que Giovanna Grandón, la Tía Pikachu, dijo que iba a hacerle un “paralé” a su trabajo en el colectivo.

Camila Zárate dijo a Ex Ante que “yo nunca voy a negar que ingresé a través de la Lista del Pueblo. Fue la lista que yo elegí. No obstante de que yo ya no participo en la lista. Por lo tanto no me hago parte de las definiciones de la Lista. Esto no significa que yo niegue a la Lista”, dijo.

En tanto, Martínez comunicó oficialmente a sus compañeros de lista, mediante una declaración, que no seguiría siendo parte del grupo. Estas renuncias se suman a las de Loreto Vidal y Elisa Giustinianovich, quienes se retiraron en las primeras semanas de funcionamiento del órgano.