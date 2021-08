Revuelo por retiro de “República de Chile” en artículo del reglamento de la Convención

Durante esta semana se ha estado discutiendo el reglamento de la Convención Constituyente, estallando una nueva polémica, con el retiro de “República de Chile”, de un artículo.

En el artículo 1 se habla de la Convención de Todos Los Pueblos, mientras que en el 2, se indica que la Convención Constitucional de la República de Chile. Ante esto, la constituyente Rosa Catrileo, propuso eliminarla, para que hubiese concordancia con el primero.

De esta forma, y según coincidieron varios de los constituyentes que están a favor de la eliminación, se estaría dando el primer paso para que en la redacción de la nueva Constitución se reconozca a Chile como un Estado Plurinacional.

Janis Meneses, una de las autoras de la moción para eliminar “República de Chile”, dijo a Publimetro que “desde los Movimiento Sociales no hay un desacuerdo esencial con el término “República”. Nuestra sugerencia va en la línea de reconocer que habitan otros pueblos en Chile, cuestión que es un hecho, a los cuales se debe esta Convención Constitucional. El concepto “República”, por sí solo, históricamente ha sido utilizado para apelar una visión única del estado-nación”.

“Por esa razón, sugerimos “de los pueblos”, porque creemos que es más exacto y da cuenta de mejor manera de la diversidad existente en la Convención, la cual integran diversos pueblos”, precisó.

Ante esta nueva polémica, Ignacio Achurra, precisó a CNN Chile que “lo que veo acá es que estamos tratando un tema muy específico, que es el reglamento, no se ha dado una asociación de fondo en cómo va a quedar en el texto constitucional el concepto de lo que es Chile, estoy por la idea de una república y me parece una cuestión muy acotada que no va a incidir necesariamente en la discusión de fondo”.

La convencional PS, Malucha Pinto, por su parte, sostuvo al mismo medio que “no hay que aterrorizarse por cosas como ésta, es una invitación de pensar Chile, en cómo hemos hecho las cosas”.

Al otro lado de la vereda, Cristián Monckeberg, dijo que “esto no es casualidad, son señales clarísimas que se quiere refundar todo y eso no va en el camino correcto”.

En tanto, Arturo Zúñiga, afirmó que “espero sinceramente que podamos llegamos a un acuerdo, esta es una muy mala señal, en las próximas sesiones de esta comisión ojalá que se enmiende esto, con menta abierta”.