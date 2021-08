Cristián Cuevas a La Lista del Pueblo: “Lo que han hecho conmigo no es aceptable”

El pasado 9 de agosto la Lista del Pueblo proclamaba como candidato presidencial al ex dirigente sindical Cristian Cuevas…después no, después sí y después no. Es así como finalmente, quedó fuera de las primarias de sus precandidatos: Diego Ancalao, Soledad Mella e Ingrid Conejeros.

En entrevista con La Tercera, Cuevas -quien de igual forma ratificó que postulará a la presidencia- acusó que el conglomerado nunca le planteó la opción de participar en la consulta de patrocinios y lamentó la “incoherencia política” de la colectividad.

“Asumir una candidatura presidencial o de representación popular no es locura. Debe tener mucha responsabilidad. El viernes pasado me reuní con ellos en un centro que tienen en Ñuñoa, donde conversamos y les hice ese planteamiento. Dije que podía hacer todos los ‘monos’ que quisieran, pero antes construyamos para qué vamos a hacer esto”, explicó.

Cuevas aseguró que lo tomó por sorpresa el anuncio de la consulta que bajaba su candidatura: “Eso nunca existió. Nunca. Nunca. Nunca. Si a mí me dicen ‘mira, compañero Cuevas, queremos que usted vaya a una primaria con estos y estos otros’, yo sabría esa reglas del juego y me someto a eso. Tuvimos esa reunión, concordamos una agenda y quedamos de juntarnos para construir el relato y la salida pública”.

“Comenzaron a tirar tuits que decían que no había candidato, que no había definición. Ahí convocan a una asamblea nuevamente, me llama Mauricio (Menéndez) y le manifesté que me parecía inaceptable, que yo estaba conversando con ellos, que no se daban cuenta de la trascendencia y la importancia de lo que estamos haciendo. Y dije que no tengo capacidad ni el tiempo para estar festinando una cuestión que tiene una importancia histórica. Lo que han hecho conmigo no es aceptable porque yo estaba en mi casa tranquilo y fueron ellos los que me invitaron. Entiendo lo que está pasando ahí. Es un espacio nuevo. Lo que no voy a aceptar nunca es la incoherencia política”, sentenció.

Además, el aspirante a La Moneda descartó tener conocimiento sobre quien redactó el comunicado que acusaba “boicot” contra su candidatura por parte de algunos dirigentes de La Lista del Pueblo.