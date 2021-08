Brote de variante Delta en O’Higgins: cumpleaños familiar dejó 21 casos confirmados

Durante el balance de la situación del covid, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, se refirió al brote en la Región de O’Higgins, donde se involucró un paciente con la más contagiosa variante Delta.

Daza explicó que “el jueves pasado, el Instituto de Salud Pública reportó tres casos confirmados de covid-19 de variante Delta en la Región de O’Higgins. Hasta ahora, se han reportado 21 casos confirmados y probables relacionados con este brote, que es de carácter familiar. ¿Por qué? Al menos 17 personas asistieron a una celebración de cumpleaños el día 31 de julio”.

“La investigación continúa, pero hasta ahora, de estas 17 personas que participaron en este encuentro social, 15 son casos confirmados o probables para coronavirus. Se han enviado los casos a secuenciar y estamos a la espera de los resultados, como también del avance de la investigación epidemiológica para ver si hay un nexo con viajeros”, añadió.

En esa línea, Daza aseguró que “todos los contactos estrechos identificados hasta ahora en la región se encuentran aislados en residencias sanitarias y lo mismo ocurre con los casos positivos, excepto de cinco de ellos, quienes han tenido que ser hospitalizados. Uno de ellos se encuentra con ventilación mecánica”.

Y añadió que se trata de “un claro ejemplo de que puede ocurrir cuando en nuestras juntas sociales no nos cuidamos. No basta estar solo en espacios abiertos y con la distancia física, siempre debemos usar la mascarilla, sobre todo cuando estamos con personas con quienes no convivimos”.

“Aunque sean familiares cercanos, si no convivimos con ellos, incluyendo a los niños, debemos usar la mascarilla. Hablamos en reiteradas ocasiones de ventilar en forma constante los espacios interiores con ventilación cruzada para que se haga la corriente del aire y a esto hay que sumarle la distancia física de al menos un metro”, cerró.