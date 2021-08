La explicación del médico que insultó a trabajadores en el aeropuerto: mezcló Ravotril con pisco sour

En una, a momentos, tensa entrevista con “Contigo en la Mañana”, el médico Jaime García, explicó el origen de su reacción en el aeropuerto de Santiago, en donde insultó con graves epítetos al personal de Avianca, que no lo dejo abordar por estar en estado de ebriedad.

Si bien en un primer momento el sujeto explicó a los medios que quizás le habían echado algo a la bebida que se había tomado en un local, ahora sostiene que recuerda que al mediodía se tomó un Ravotril según le indicó su siquiatra y tipo 17 horas se tomó un pisco sour al encontrarse con un amigo en el aeropuerto, lo que le habría provocado, según él, un “blackout”.

El médico asegura de no acordarse de nada, desde el minuto en que el personal de Avianca le informó que no podría abordar el vuelo por su condición, por lo que sostiene que sus dichos no son propios de él.

La explicación del doctor

“Yo siempre doy la cara, durante dos años hemos estado trabajando bajo presión, yo atiendo a más gente de la que se puede, a gente pobre, diabética que viene a pata a la consulta y me siento muy feliz de la labor que hago, por esta misma pega estoy estresado, he tenido problemas familiares, se me murió mi madre, he sufrido mucho estos dos años, estoy colapsado”, comenzó explicando a Julio César Rodríguez y Monserrat Álvarez.

“Estoy haciendo un cuadro depresivo, estoy en tratamiento, luché por estos 10 días de vacaciones no saben cuánto, y con tal mala suerte que para evitar el miedo en el avión, se me dio un Ravotril y me encontré con un amigo en el aeropuerto, nos tomamos un trago, un pisco sour, y se me borró la película”, agregó.

“Siento profunda vergüenza y dolor más que nada por lo que le dije a uno de los trabajadores, les quiero pedir perdón, lo que yo hablé estaba fuera de mi juicio (…) desperté en un calabazo a las seis de la mañana, pensé que me habían echado algo, luego llegué a la casa, y me acordé lo del medicamento, me han amenazado de muerte, a mi hijo, a mi mujer”, sentenció.

Indignante! El comportamiento del doctor médico nutriólogo atacando a los trabajadores que no lo dejaron subir al avión por su estado de ebriedad. pic.twitter.com/Xir1XsD9NB — Camilo González (@cmilogonzalezcl) August 15, 2021

Los insultos a los trabajadores de Avianca

El hombre vociferaba en el aeropuerto a los trabajadores de Avianca: “Eres una pobre hue…lesbiana, imbécil, comunista cu…” y “guatona cu…”.

“Ojalá que te dé cáncer, a tu hijo y a tu familia“, fue lo último que les gritó a los trabajadores, que optaron por hacer caso omiso a los insultos.

En ese momento personal de la PDI detuvo al individuo, quien se resistió en todo momento.