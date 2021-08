Felipe Guevara: “Hay que tener en claro quién es el colaborador y quién tiene el liderazgo en materia de emergencia”

El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Felipe Guevara, salió al paso esta mañana ante la exigencia realizada ayer por el gobernador metropolitano, Claudio Orrego, quien ante la alerta temprana preventiva anunciada por la Onemi respecto del sistema frontal anunciado para esta semana en la capital emplazó a las empresas de suministro a “tener sus sistemas logísticos y de emergencia preparados”.

El empoderamiento de Orrego en su cargo, luego de asistir este lunes a una actividad de la alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao, para inspeccionar piscinas decantadoras de la quebrada de Macul en la previa al evento meteorológico que traerá lluvias en la RM, fue el tema que abordó Guevara en el programa de radio Futuro “Palabra que es noticia”, donde señaló que, sin querer entrar en polémicas con el funcionario público de la Democracia Cristiana, la “emergencia la maneja el Gobierno”.

“Hasta ahora no es un tema de intentar buscar pelea. Yo no voy a entrar en polémica con él (Orrego). El Comité de Riesgo y Desastre, exOnemi, está convocado para hoy en la mañana, ojalá que asista. Vamos a reunirnos para conocer la nueva institucionalidad y lo he convocado”, señaló Guevara, quien expuso que, de todos modos, espera que Orrego se sume como “colaborador” a la planificación de Gobierno.

El consejo de Felipe Guevara

“Todas las ideas ayudan en una emergencia. Espero que el contacto y la colaboración sean el espíritu. Es natural que haya acomodos y se produzcan roces. Si alguien no lo vio así, cometió un grave error. Creo que la ley empoderó al gobernador y este hará uso de eso”, argumentó el delegado presidencial.

Según previsiones de la Onemi, el sistema frontal registrará precipitaciones que podrían superar los 40 milímetros de agua caída en la capital esta semana, las cuales estarían acompañadas de fuertes vientos que alcanzarían los 40 kilómetros por hora. Una situación que ha provocado la preocupación del Gobierno ante posibles cortes en los sistemas de electricidad y de agua potable.

“Para la emergencia, el Gobernador puede hacer lo que quiera. Por el lado del Gobierno estaremos en terreno fiscalizando dentro de lo que podamos. Uno cree que tiene los instrumentos necesarios para abordar una emergencia, pero basta recordar lo que pasó en el Cajón del Maipo en enero. Afortunadamente creo que estamos preparados para esta emergencia. Mi ánimo nunca ha sido de confrontación. Hay que tener en claro quién es el colaborador y quién tiene el liderazgo en materia de emergencia. El gobernador es colaborador, tal como lo puede ser un parlamentario. Él puede colaborar como usted o como un senador pero la emergencia la maneja el Gobierno”, finalizó.