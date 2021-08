Corte sobresee a fiscal de supuesta denegación de auxilio en un caso de violación

La Corte de Apelaciones de Rancagua confirmó una decisión del Juzgado de Garantía de Pichilemu, que descartó que la fiscal Gabriela Carvajal cometió algún delito en un caso de violación. Se trata de hechos de julio de 2020. A una joven la detuvieron por infringir el toque de queda. Luego, en un centro asistencial, ella denunció ser víctima de un ultraje.

A la fiscal la denunció la Instituto Nacional de Derechos Humanos. El INDH presentó una querella por estos hechos, por presunta denegación de auxilio. Según dijo ahora el abogado defensor de la fiscal, Marcelo Hadwa, “nosotros planteamos que los hechos por los cuales se investigaba a la fiscal Carvajal no constituían delitos y así también lo entendió el tribunal”, explicó.

En la primera instancia, antes de llegar a la Corte, el Juzgado de Garantía de Pichilemu dijo que aunque la querella “es contra quienes resulten responsables, uno puede deducir que la primera de ellas está dirigida contra los funcionarios policiales”, a cargo del procedimiento. Eso fue lo que confirmó la Corte de Rancagua en su decisión.

“Mi representada no tuvo información de los hechos de violación sino hasta cerca de las 6 AM. Ordenó iniciar una investigación paralela. Y exámenes o pericias sexológicas en el mismo hospital donde la víctima realizó la denuncia”, dijo el abogado. Según su argumento, “esperábamos un fallo confirmatorio. Los hechos imputados en la querella del INDH no podrían ser subsumidos en el tipo penal de negación de auxilio, no constituían delitos”, puntualizó Hadwa.