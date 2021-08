Regimiento Chacabuco: denuncian presunto extravío de munición de guerra

El Regimiento Chacabuco vuelve a estar en la mira por la presunta pérdida de material a su cuidado. En 2018 desapareció equipo militar y en abril de 2019 ocurrió un eventual robo de fusiles. Ahora se trata de la pérdida de munición de guerra y otras especies.

Según publicó Biobío, estos hechos se denunciaron el año pasado al jefe de la unidad. Éste no le habría informado a la Fiscalía Militar y el sumario interno no tiene hasta ahora responsabilidades. El extravío de especies se le informó al coronel Eduardo Valdivia, pero de ahí no hubo más novedades.

La denuncia no se habría derivado a la justicia militar y se instruyó una investigación administrativa. El fiscal militar, Cristian Arriagada, admitió no haber recibido antecedentes sobre la desaparición de vestimenta. Sobre las municiones no pudo precisar si alguna de las 200 causas que tramita es la denunciada en el Regimiento Chacabuco en junio de 2020.

El regimiento informó que “las denuncias relativas a pérdidas o deterioros de material militar, ocurridos durante el periodo, se encuentran con los procesos investigativos en diferentes estados de ejecución”. En cuanto a la pérdida de munición, se informó que “el comandante del regimiento ordenó instruir una investigación sumaria administrativa en julio de 2020, y posteriormente, dispuso denunciar a la Fiscalía Militar Letrada de Concepción”.