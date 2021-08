Alexis Sánchez es el “fantasma” de Lasarte para armar la nómina de la Roja antes de la fecha triple

Martin Lasarte debe dar a conocer este lunes la nómina oficial de la Selección chilena. Allí estarán los nombres de los futbolistas de la Roja que tendrán la misión de rescatar la mayor cantidad de puntos en una compleja fecha triple clasificatoria.

La duda que está latente durante las últimas semanas tiene que ver con la presencia de Alexis Sánchez en los eventuales onces titulares de “Machete”. El delantero se está tratando por una rebelde lesión en una de sus pantorrillas. El adiestrador uruguayo despejó todas las dudas al respecto en una entrevista con El Mercurio.

“Vamos a esperar hasta último minuto para decidir con exactitud su situación real. Si es capaz de competir, lo vamos a nominar. Si no, lamentablemente… porque al utilizarlo si no está en condiciones, estaríamos arriesgando las fechas siguientes que son en un mes”, dijo.

Lasarte y la mala experiencia de la Copa América

El técnico charrúa complementó su respuesta asegurando que “no está eliminado ni tampoco confirmado, porque no sabemos cuál es exactamente la condición. Necesito un balance final el domingo de noche o el lunes, para evaluar con exactitud”.

La respuesta del entrenador uruguayo recuerda a sus dichos en la más reciente Copa América, época en la que el “Niño Maravilla” venía de sufrir una lesión que lo marginó del certamen continental. Finalmente, Lasarte decidió incluirlo en la formación inicial de Chile para el partido de cuartos de final ante Brasil: como no estaba en condiciones óptimas, el jugador volvió a resentirse.

Respecto a ese cuestionado episodio, el DT reflexionó: “Nadie me recomendó que (Sánchez) no jugara. Si me lo hubieran dicho, no hubiera jugado. Soy entrenador, no médico. Sí estoy de acuerdo en que Sánchez no llegaba en su máximo nivel”.