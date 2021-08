Saltando la cuerda, Gino Lorenzini inscribe su candidatura presidencial: “No soy un payaso”

El fundador de Felices y Forrados, Gino Lorenzini, oficializó este lunes su carrera hacia La Moneda con su inscripción como candidato presidencial, luego de conseguir más de las 34 mil firmas exigidas por Servel para registrar su candidatura.

El ahora candidato independiente a la presidencia de Chile presentó parte de su programa de Gobierno, que según explicó, buscará sacar lo “mejor de la izquierda y la derecha” para lograr el equilibrio “en el país”, con un “capitalismo popular que ponga dinero en el bolsillo de las personas”.

“Me siento muy orgulloso de poder representar a todo el mundo que realmente es independiente en este país, que somos la gran mayoría“, señaló Lorenzini, quien fue criticado por algunos transeúntes que paseaban por el sector donde realizó su punto de prensa, después de decidir saltar en la cuerda para reforzar su idea de “si queremos cambiar Chile y que nuestros representantes sean limpios, los chilenos tenemos que ser limpios. Tenemos que cambiar nuestros hábitos alimenticios y tenemos que dar una gran señal”.

El programa de Gino Lorenzini

En ese momento, mientras saltaba la cuerda ante los medios apostados en el lugar, fue que una mujer que se manifestaba ahí contra el Sename lo trató de “payaso”, ante lo cual Lorenzini respondió que su candidatura era bastante seria.

“No, no soy un payaso. Enseño a la gente que se cambie a la vida con deportes (…) quiero celebrar esta candidatura de una forma distinta, dando la señal de que me voy a esforzar el ciento por ciento por todos los rincones de Chile”, señaló el candidato, quien aclaró no tener vergüenza de plantear de esta manera su postura de cara a su candidatura.

“No, no me da vergüenza. Estoy muy feliz. Lo que importa en Chile es que tenemos que tener diálogo”, aclaró.

Antes del impasse, Lorenzini explicó que su programa de Gobierno buscará “erradicar la corrupción, que ha dañado el alma de Chile los últimos 20 años”.

“Nuestro segundo foco estará en hacer capitalismo popular. Esto implica mejorar integralmente el sistema. Las AFP no van a existir como las conocemos hoy. Va por ley a generarse una desintegración de todos los conflictos de interés entre AFP, compañías de seguro y banca”, apuntó el economista, quien aseguró que su programa buscará la inversión de capitales tecnológicos extranjeros.

“Vamos a generar beneficios tributarios para traer a empresas como Amazon, Tesla, Google y Facebook a Chile. Haremos que inviertan y pongan sus producciones en Chile, y que los trabajadores seamos dueños del 35% de todas estas empresas”, cerró.