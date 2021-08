Johanna Hernández denuncia amenazas de Francisco Silva: “Tengo gente en la calle”

Nuevos antecedentes han aparecido respecto al caso del asesinato del profesor Nibaldo Villegas, luego que Johanna Hernández, quien cumple una condena de 40 años por el crimen, revelara que ha recibido amenazas de su cómplice y expareja, Francisco Silva.

En conversación con TVN, Johanna Hernández declaró haber recibido una llamada por videocámara del otro imputado, su cómplice y expareja Francisco Silva, por lo que las acusaciones entre ambos siguen.

“Era un número desconocido y lo contesté, me dice ‘hola chanchita, cómo estás’ y yo quedé paralizada”, partió diciendo la mujer.

“Me dice que había hablado con una abogada que para poder reabrir el caso se necesitaban pruebas nuevas, que una podía que yo dijera que había mentido en el juicio, que yo había matado a Nibaldo y él había sido solo cómplice, entonces a él le rebajarían los años y que lo mío quedaría como un arrebato y me rebajarían los años”, agregó la mujer.

Ahí es donde, según cuenta Hernández, vienen las amenazas: “Yo le dije que no lo podía hacer y me dijo si tú no lo haces acuérdate que tengo gente en la calle”.

“Todas las amenazas que me han llegado de él se las he hablado a Gendarmería y las tomó el Ministerio Público, ahora tengo que ver que va a suceder con este tema”, finaliza la mujer.