MEO se molestó con consulta sobre su lista parlamentaria: “Me habla como si tuviera tres guaguas”

MEO (Marco Enríquez – Ominami) profundizó la tarde de este lunes 23 las razones por las que presentó su candidatura presidencial. El postulante del PRO inscribió su candidatura y también le echó la culpa a Gabriel Boric por dividir a la izquierda. “En marzo propuse que desde Jiles hasta Ximena Rincón se hiciera una primaria amplia, pero Boric dividió a la izquierda y tenemos un problema”, señaló.

En una entrevista con CNN Chile, en todo caso, MEO mostró algún grado de hastío cuando le dijeron que su decisión dañó su lista parlamentaria. Es así como los tres que podrían haber postulado al Senado no lo hicieron. Ante eso la respuesta de ME – O fue la siguiente: “Alejandro Guillier no quiso competir y arriesgarlo todo. Yo lo respeto. Aprendí a quererlo. Alejandro Navarro no podía por la ley, ya no podía ir a la reelección. Rodrigo Peñailillo no quiso y estaba en su derecho… Me habla como si tuviera un jardín infantil”, dijo.

#HoyEsNoticiaCNN | Marco Enríquez-Ominami: "Los líderes de Unidad Constituyente no quisieron unidad. A Yasna le propongo que, si en dos semanas sus números están por sobre los míos, llamaré a votar por ella"@matiburgos https://t.co/Ox6C5F6K3w pic.twitter.com/5Z8nt2wjjx — CNN Chile (@CNNChile) August 23, 2021

Y luego señaló mirando hacia abajo que “tengo tres guaguas aquí. Guillier, Navarro y Peñailillo”. Luego de eso insistió en que la tarea debería haber sido tener una lista única al Congreso y dos candidatos a La Moneda. “Debimos haber hecho más por la lista única. La senadora Provoste no quiso. Como lo hicieron Joaquín Lavín y Sebastián Piñera”, dijo, recordando las elecciones de 2005, cuando la derecha llevó dos candidatos presidenciales y una lista parlamentaria.

Además, dijo por qué no se sumó a la consulta que hizo Unidad Constituyente, donde ganó la senadora DC Yasna Provoste. “Si hubo cocina, fue para decidir la primaria. Eran siete personas en un living. De Carmen Frei, creo. Cambiaron de una fórmula digital a una presencial, entre cuatro paredes. Ahí decidieron que yo no compitiera. Entiendo”, dijo

También cuestionó a la senadora Provoste. “¿Qué opinó ella cuando Álvaro Elizalde se fue el 17 de mayo a RD, dejándola a ella y a su partido atrás? Se fue a inscribir a RD pero RD les dijo no, porque tenían halitosis los dirigentes políticos. Boric y Jadue dijeron ‘tú no’. Nunca quisieron unidad”, señaló.