Policía se fuga tras ser denunciado por su exesposa de haber violado a su hijastra durante 8 años

Prófugo de la justicia argentina se encuentra desde la semana pasada un policía que abandonó su hogar en General Madariaga luego de haber sido denunciado por su exesposa de violar durante ocho años a su hijastra.

El caso, con amplia cobertura en Argentina, ha generado impacto ya que al momento de escapar desde su casa el sujeto, Claudio Estigarribia, le dejó un manuscrito a su expareja donde le pedía que le dijera a los hijos de ambos que lo “perdonaran”. Y días posteriores a su fuga se contactó por teléfono con la mujer para reconocerle que era “un monstruo” y que va estar “preso por la aberración” que cometió en contra de la hija de su exesposa.

En su testimonio, la mujer también contó que Estigarribia le señaló que ha pensado en quitarse la vida por los crímenes sexuales cometidos en contra de la ahora joven de 15 años, quien era abusada por el policía desde los 7 años en los momentos en que la madre los dejaba a ambos solos para irse a trabajar.

“Cuando los efectivos llegaron al domicilio del oficial, que se desempeñaba en la comisaría 4° de Cariló, lo único que encontraron fue un DVD con fotos familiares y una nota que Estigarribia había dejado en la que le pedía disculpas a sus hijos. Sin embargo, no había rastros de él y hasta el momento permanece prófugo”, informó TN, que aseguró además que el inculpado “no se va a entregar” a la justicia.

“Voy a estar 30 años preso por una pelotudés, por una aberración. Soy un monstruo”, es parte del audio que este lunes fue publicado por la Central de Noticias Madariaga, donde se puede escuchar además al hombre pidiéndole perdón a su expareja sin darle luces del lugar donde se encontraba, al cual llegó luego de pedir transporte porque, le aseguró a la madre de la víctima, en ese momento “me subí asustado de que me agarrara tu padre, me agarraran todos y me cargaran a palos (…) me merezco eso y peor”.

Marcha en protesta por juez que rechazó la detención del policía

De momento, las labores de búsqueda se mantienen, ya con un bosquejo distinto del hombre, quien al momento de escapar se rapó la cabellera y afeitó para despistar a los funcionarios policiales.

Su caso ha desatado también una amplia polémica, considerando que el juez que lleva la causa caratulada como “abuso sexual reiterado y quíntuplemente agravado”, rechazó el pedido de detención a pesar de las contundentes pruebas de culpabilidad que se sostienen en su contra y que derivaron en la convocatoria a una marcha para esta tarde con el motivo de pedir la destitución del juez del caso.

“Mi pregunta como abogada es, ¿qué configuraría motivo suficiente para este juez? Si esto no le alcanza no sé qué lo haría (…) Pero continúo, para que se perciba la gravedad, el juez sostiene que no hay pericia psicológica que determine que la víctima no inventó el hecho. Esto último indigna más, define a un juez que revictimiza a las víctimas. Lo que es tremendo”, fue uno de los comentarios que sumó más likes en el post de Facebook, donde se hizo el llamado a participar de la marcha.