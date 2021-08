Abuela de Tomasito: “Mi hija está súper mal. No sé lo que pasó”

La abuela de Tomasito, Elisa Martínez, se mostró contrariada la tarde de este martes 24 luego de que le impidieron asistir a la reunión con la fiscal regional, Marcela Cartagena. “No me permitieron estar en la reunión, entonces yo no puedo dar mucha información”, dijo. En la cita, según informó la Fiscalía de Biobío, se descartó por completo la muerte accidental de Tomás Bravo.

En declaraciones a “Hola Chile” de La Red, la abuela de Tomasito dijo que “mi hija está súper mal. No he hablado con ella. Así que realmente no sé lo que pasó en la reunión. No me permitieron estar. Pensé que los abogados iban a dar una declaración, pero no la dieron. No entiendo porque dejar sola a Estefanía. Nadie me ha dado una explicación”, añadió.

Además, recordó que cada vez que Estefanía Gutiérrez, la madre de Tomás, va a una reunión con la fiscal “sale llorando. Si a ellos les encanta victimizarla o dejarla sola ahí… decirle lo que ellos quieren. No sé lo que pretenden. Yo creo que fue una reunión más. Si le dieron algo, fue algo muy pequeño. Si fuera algo muy importante, habría hablado también”.

La abuela de Tomasito no pudo entrar al encuentro donde la fiscal Marcela Cartagena le informó a Estefanía Gutiérrez el avance del caso. Ella entró con su abogado. También estuvo presente el abogado del padre de Tomás, Moisés Bravo. La fiscalía dijo públicamente que ahora se concentrarán “únicamente” en la tesis de que en la muerte de Tomás intervinieron terceros.