Madeleine McCann: detective revela impactante hipótesis que daría un vuelco en el caso

Goncalo Amaral, quien fue investigador en jefe del caso Madeleine McCann, descartó que el principal sospechoso de la fiscalía alemana sea el culpable de la desaparición de la menor y entregó una nueva teoría.

Según informa ABC, el diario alemán Bild dará un programa especial sobre Maddie, la cual tendrá las palabras del exdetective.

En la entrevista, Amaral descarta que el pedófilo alemán Christian Brueckner sea el principal sospechoso de la desaparición de la menor en el balneario portugués de Praia da Luz, ocurrida el 3 de mayo de 2007.

“Brueckner no tiene nada que ver con la desaparición de Maddie. No sería la primera vez que se resuelve un caso construyendo un sospechoso”, aseguró.

En ese sentido, Amaral apuntó directamente a Kate y Gerry McCann, los progenitores de la niña.

“Los principales responsables de la desaparición son las personas que tenían la custodia de la niña: los padres”, remarcó.

“Hasta el día de hoy no tengo ninguna duda de que el secuestro solo fue simulado. Las pruebas a las que me remito son una ventana de la que nadie podía decir con certeza si estaba abierta o cerrada. Nos dijeron que el presunto secuestrador entró y salió por allí. Había huellas dactilares de la madre que mostraban que abrió la ventana. Fueron las únicas que se encontraron”, expresó.

De igual manera, relató que “su comportamiento fue… extraño. Casi parecía que no había pasado nada. Les preocupaba más que no les sirvieran té que la ausencia de la niña… cuando deberían estar en estado de shock o nerviosos, pero no había nervios. No fue una reacción normal”.

“Querían que abordásemos el caso como si algo hubiera sido robado: ¿Cómo llegaron los perpetradores a la escena del crimen? ¿Cómo escaparon? ¿Había signos de robo, huellas dactilares? Pero la investigación debería haber sido más completa, como un asesinato: rastros biológicos seguros, fibras, cabello. Eso fue un error”, recalcó.

Sobre el principal sospechoso que maneja la justicia alemana en su investigación, Amaral señaló que “en las primeras horas, antes incluso de que sospecháramos de los padres, recibimos una lista de pedófilos que vivían en la zona. Brueckner estaba en esta lista. Los agentes llamaron a la puerta, pero no estaba en casa”.

“El fiscal alemán no debería seguir afirmando que tiene algo contra Brueckner en la mano. ¡Entonces acúselo! ¡Llévalo a la corte! ¡Y explícame cómo alguien irrumpió en el apartamento sin dejar huellas dactilares ni de guantes! Las afirmaciones públicas del fiscal solo sirven para la construcción del sospechoso, para que la gente diga: ¡Qué monstruo es este Brueckner!”, remató.

Tras darse a conocer las palabras de Amaral, el fiscal alemán Hans Christian Wolters minimizó las palabras del investigador.

“No nos interesa la opinión de un expolicía portugués”, resaltó el persecutor, añadiendo que “suponemos que no tiene nuestros archivos. Por lo tanto, sus conclusiones son completamente irrelevantes”.