Lista del Pueblo anunció querella contra Diego Ancalao por ocupar un notario muerto

La Lista del Pueblo reaccionó luego del fiasco con Diego Ancalao. El hoy excandidato presidencial se expone a una causa judicial porque el Servel halló que la mayor parte de las firmas patrocinantes las refrendó un notario muerto en febrero. Por eso, la Lista del Pueblo anunció querella contra Ancalao.

En un duro comunicado en Instagram el colectivo dijo que estas acciones del excandidato no las conocían. “La Lista del Pueblo declara de la mayor gravedad la presentación de patrocinios en papel que adulteran la fe pública”, dijeron. Mientras que afirmaron que “correspondería a una masiva falsificación, que se deberá investigar y sancionar en la justicia. Era desconocida completamente por nuestro movimiento”. Además, insistieron que sucedió en “fechas anteriores a la decisión de la Lista de llevar candidaturas parlamentarias y presidenciales”.

Es por ello que dijeron que “los hechos revisten tal gravedad a la fe pública, a las leyes y hacia el pueblo de Chile que anunciamos hacernos parte de las instancias judiciales que correspondan. Presentaremos una querella criminal en contra de Diego Ancalao y quienes resulten responsables por falsificación de instrumento público”.

Lista sin contacto

Mientras que en un giro tragicómico revelaron que “el candidato Diego Ancalao y su jefa de campaña Denisse Olivares no se han comunicado con nosotros el día de hoy, a pesar de nuestros múltiples intentos”.

Insistieron en que “la Lista del Pueblo no permitirá abusos, engaños, delito alguno. Pedimos perdón a nuestra gente por este acto ajeno a los principios de nuestro movimiento. Ejecutado por personas que no son parte del mismo”. Y en un desmarque de Ancalao dijeron en que “se convirtió en candidato tras ganar una consulta ciudadana por patricinios online, los cuales no se cuestionaron, vía Servicio Electoral”.

Además, anunciaron que entrarán “en un proceso de revisión interna y autocrítica, para centrar nuestro trabajo en nuestras motivaciones originales. De donde nació este movimiento antes de las elecciones parlamentarias y presidenciales”.