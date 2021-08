“Parecen medievales”: Jorge Said relató la tragedia que ha significado para los afganos el ascenso talibán al poder

El periodista Jorge Said ya dejó Kabul y desde Madrid, donde se encuentra por estos días, contó más detalles respecto de su estadía en Afganistán en medio del ascenso de los talibanes al poder tras el retiro de las tropas militares de Estados Unidos.

En entrevista con radio ADN, Said explicó este viernes la travesía que debió enfrentar luego del ataque al aeropuerto Hamid Karzai, en Kabul, para poder salir del país.

“Hemos dejado mucha gente muriéndose”, indicó el periodista, quien en la capital española, hasta donde llegó en compañía de la estudiante afgana Parwani Akbari, que será recibida en Chile como refugiada, se lamentó de no poder ayudar a más afganos.

El drama afgano en los ojos de Jorge Said

“La gente nos llama, que los vayamos a buscar. No veo cómo podemos volver a buscarlos, no se puede”, agregó Said, que da cuenta de la violencia ejercida por los talibanes al pueblo de Afganistán.

“Parecen medievales. Tienen una energía enorme para entrar en grandes multitudes. Son solamente 10 ó 20, pero logran imponer una cosa increíble. Nadie puede hacer nada contra ellos y ellos se permiten arrasar, cortarles la cabeza a las mujeres en frente de nosotros”, recuerda.

Respecto de los incidentes en Kabul, que motivaron su rescate de territorio afgano, Said reconoce que si bien existió una coordinación para su extracción del país asiático, nunca pensó en que iba a morir en Afganistán.

“Había mucha gente que íbamos a perder. Sentí que tenía otros tres días más de vida, opté por ir con ellos y se nos complicó mucho la cosa”, finalizó.