Denuncian confuso secuestro de un joven en Salamanca: su auto participó en persecución de Carabineros

Este sábado se conoció en Meganoticias Alerta la denuncia de secuestro que una familia de Salamanca, en la región de Coquimbo, realizó por la desaparición de su hijo de 20 años.

Se trata de Ignacio Moyano Mondaca, estudiante de ingeniería Automotriz en Valparaíso, quien según el relato de la locutora radial de Salamanca, Nasalina Moreno, habría desaparecido luego del robo de su automóvil, que en la madrugada de este sábado fue parte de un confuso incidente en Salamanca que derivó en una persecución policial.

“Todo comenzó con una persecución policial que se viralizó a través de redes sociales y grupos de WhatsApp, donde vecinos de la Villa San José comenzaron a enviarse mensajes para capturar, todos juntos, un auto que estaba siendo perseguido por Carabineros”, relató Moreno, quien explicó que el vehículo del joven desaparecido fue reducido por funcionarios policiales de la zona, pero con otro conductor al volante.

“(Luego de la detención) se dieron cuenta que el dueño del auto no estaba, por lo tanto comenzaron a tener dudas, a consultar a los familiares de este joven que lamentablemente no aparecía por ningún lugar”, explicó la locutora en el noticiario del canal privado.

Detalles del posible secuestro

La madre del joven, continuó Moreno, entregó más detalles de lo que sucedió anoche. “Iba con unos amigos a una fiesta. Estos amigos se bajaron del auto, él quedó solo, porque iba a estacionar el vehículo. Luego, los amigos salieron y no se encontraron con el auto. Tras ello, se dieron cuenta que el auto de Ignacio estaba en una persecución policial”, explicó.

La denuncia por presunta desgracia del joven se realizó cerca de las 21:30 horas, sin embargo, relató la madre de Moyano, Catalina Mondaca, la Policía de Investigaciones tomó el caso de la presunta desgracia a eso de las cuatro de esta madrugada.

“En nuestro pueblo estas cosas no ocurren. Y si le ocurre a mi hijo hoy día, le puede ocurrir a otro mañana. Hasta ahora no tenemos ninguna noticia, no sabemos nada de su paradero. La PDI no nos ha dado ninguna respuesta”, se lamentó la madre del joven, quien aportó en Meganoticias Alerta que su hijo habría sido escondido en un jeep Changan azul, que en el momento de la persecución “pasó desapercibido por Carabineros”.

“Los carabineros desconocían que mi hijo iba en ese jeep, entonces se abocaron en perseguir el auto blanco de mi hijo. El individuo que iba ahí y que ahora está detenido, dobló y chocó el vehículo, tras lo cual se dieron cuenta que Javier no estaba ahí. En un momento, hicieron el cambio del auto de mi hijo, lo subieron al jeep. ¿Entonces, qué es eso, sino un secuestro?. Andaban armados, al tipo que detuvieron iba con armamento”, finalizó la mujer casi al borde de las lágrimas.