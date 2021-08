“La paciencia se nos agotó”: Confusam llama a paralizar el 1 de septiembre por demora en “Ley de Alivio”

El directorio de la Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipal (Confusam) ratificó este domingo la convocatoria realizada a sus asociados de la atención primaria de salud para detener sus actividades por 24 horas el próximo miércoles 1 de septiembre.

La razón argumentada por la agrupación de trabajadores de la salud para coonvocar al paro es debido a la serie de retrasos que se han dado para la aprobación definitiva de la “Ley de Alivio”, que regula la dotación de funcionarios contratados por los municipios.

Si bien la ley orgánica 21.308, que regula la proporción de las contrataciones indefinidas y a plazo fijo, fue despachada en febrero de este año para su toma de razón en la Contraloría General de la República, explican en la Confusam, que ya entrado “el mes de agosto, el reglamento de la llamada Ley de Alivio aún no ha sido visado por el organismo contralor debido a las reiteradas observaciones hechas al documento enviadas por parte del Ministerio de Salud”.

Lo que más molesta a la directiva de la Confusam, y que explica en su comunicado, es que las últimas observaciones del Minsal han “generado mayor incertidumbre en miles de trabajadores del sector dado que, en septiembre próximo se deberán fijar las dotaciones de salud de cada comuna del país”.

Cabe destacar que esta nueva orgánica está destinada a entregarles contratos indefinidos a más de 20 mil trabajadores de la salud municipal que componen la dotación nacional se asistencia pública.

La postura firme de la Confusam

“La paciencia se nos agotó. Hemos esperado meses a que el reglamento de esta ley se apruebe, pero el ministerio ha hecho todo lo posible para que este beneficio no nos llegue y en esta situación llegamos a septiembre, mes en que se fijan las dotaciones de la Atención Primaria y en el que se corre serio riesgo de que la ley no alcance a entrar en vigencia por no contar con el reglamento aprobado”, alegó en radio ADN la presidenta de la Confusam, Gabriela Flores, quien aseguró que esta convocatoria no busca perjudicar a los usuarios de los servicios de salud, sino que busca “fortalecer la calidad del trabajo de salud” ofrecido a ellos.

“Este paro no es contra ellos (usuarios). Muy por el contrario. Es para fortalecer la calidad del trabajo en salud, por lo que no se interrumpirán las labores de vacunación ni ninguna otra prestación relacionada a la contención de la pandemia del covid-19”, explicó Flores, quien aclaró que de no tener una respuesta favorable de parte del Gobierno, iniciarán una escalada de movilizaciones.

“Hemos dado todo en esta pandemia: vacunando, trazando, atendiendo en precarias condiciones a más del 80% de las y los chilenos en la peor crisis social y sanitaria de nuestra historia, aún a costa de sus propias vidas”, finalizó la dirigenta.